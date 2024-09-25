加拿大擬效法美國禁用中國國產汽車軟件

外媒報道，加拿大財政部長方慧(Chrystia Freeland)周二(24日)表示，繼美國採取行動後，正考慮在汽車上禁用中國國產軟件。

當被問及加拿大是否在考慮倣效美國的行動時，她表示，「簡而言之，絕對如此。」她指，「政府已經非常明確地表示，嚴肅對待中國的產能過剩，也嚴肅對待來自中國的安全威脅。」

有不願具名的政府官員表示，禁用中國國產汽車軟件可能是阻止中國電動車進入加拿大市場的一項更長期措施。不過，加拿大同時也在考慮軟件的安全及私隱問題，以確定如何推進。

一位政府官員表示，如果加拿大選擇以安全為由禁用中國軟件，有可能需要先制定新的立法。考慮到在接下來一年內，大選有可能隨時被觸發，可能會讓禁令的出台變得更為複雜化。

報道指，或者加拿大也可以透過私隱法來限制中國國產軟件。這位官員指，目前仍不確定加拿大將採取哪一種方式，也不知道速度有幾快。報道又指，禁止中國軟件料將在加拿大政界及業界獲得廣泛支持。

目前在加拿大，除特斯拉(Tesla)上海工廠生產的汽車之外，幾乎沒有中國製電動車。