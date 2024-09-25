調查：港人暑假赴大灣區旅行人數增3成　三大熱門地點係...

香港人北上大灣區旅遊的熱潮持續升溫。Trip.com調查數據顯示，今年94%受訪者表示曾到大灣區旅遊，其中超過半數在年內至少訪問大灣區6次以上，更有35%的受訪者造訪次數超過10次，頻繁到訪大灣區的主要為45歲以上的旅客。

數據顯示，在剛過去的暑假（7至8月），大灣區旅行的人數較去年同期顯著增長約3成，凸顯香港人對大灣區旅遊的需求。深圳、珠海及廣州為最受香港旅客歡迎的目的地。

調查發現旅客偏好即日來回和過夜旅遊的比例大致相若。對於選擇過夜的旅客，大多數會在大灣區停留一至兩晚，大部分傾向於選擇價格區間在200至600元的酒店，顯示出性價比是許多旅客考慮的重要因素。

調查還深入分析了不同類型旅客的行為模式。過夜旅客多為家庭客，他們通常在長周末或公眾假期前往大灣區，每年平均訪問2至5次。這類旅客更傾向於提前規劃行程，預訂酒店和門票，主要活動集中在觀光、親子體驗和運動體驗等。相比之下，即日旅客多為朋友結伴出遊，他們往往是大灣區的常客，每年訪問次數超過10次。這類旅客更偏好即興旅行，以參觀展覽和購物為主。