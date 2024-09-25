滙豐為中小企提供總額50億預先批核信貸額

滙豐表示，為持續增強對香港中小企的信貸支援，利用銀行龐大的內部數據，向合資格中小企客戶提供總額50億港元的預先批核信貸額度。此外，客戶申請政府支持的「中小企融資擔保計劃」，可享高達10,000港元的兩個月利息回贈及其他服務優惠，優惠期延長至今年年底。

今年3月，滙豐宣布推出一系列針對中小企的優惠和專門服務支援，以響應香港金融管理局支持中小企的措施，至今已有超過7,000名滙豐客戶受惠於利息回贈、費用減免、新融資額度，以及各種還款寬限安排。隨着加息周期完結，企業重新考慮不同選項，滙豐再度推出新措施，進一步簡化中小企融資。

滙豐工商金融總經理兼香港及澳門主管方嘯表示，滙豐無論在疫情期間或完結後，一直與商界並肩而行，為他們增強流動性及提供多元化融資方案。集團再次宣布推出新措施，善用數據和科技，構思以客為本的方案，務求幫助中小企提升財務實力以應對挑戰。透過提高中小企融資的透明度，客戶在考慮以貸款應付營運需要或發展業務時，可以根據更清晰的資訊作部署和決定。集團將繼續加強數據分析能力，幫助香港中小企透過更方便和容易的方式獲取融資及銀行服務。