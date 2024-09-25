張智威：恒指下站挑戰19700點　看好金價吼呢隻...

港股繼續強勢，信誠證券聯席董事張智威表示，美國聯儲局上周減息半厘，且一眾本地銀行罕有馬上跟減，為市場帶來驚喜，支持港股向上。另外，內地「組合拳」谷經濟，人民銀行、國家金融監管總局、中證監3巨頭聯合推出一系列救市措施，更刺激恒指一舉升穿萬九關，且成交配合，上日急增至逾2,400億元。他指出，市場憧憬歐美基金回流港股市場追落後，若然大市成交持續配合，在動力充足下，港股有望進一步向上，恒指下一目標先看5月高位19,706點。