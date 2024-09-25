張智威：恒指下站挑戰19700點 看好金價吼呢隻...
2024年09月25日 11:03
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（中新社圖片）
港股繼續強勢，信誠證券聯席董事張智威表示，美國聯儲局上周減息半厘，且一眾本地銀行罕有馬上跟減，為市場帶來驚喜，支持港股向上。另外，內地「組合拳」谷經濟，人民銀行、國家金融監管總局、中證監3巨頭聯合推出一系列救市措施，更刺激恒指一舉升穿萬九關，且成交配合，上日急增至逾2,400億元。他指出，市場憧憬歐美基金回流港股市場追落後，若然大市成交持續配合，在動力充足下，港股有望進一步向上，恒指下一目標先看5月高位19,706點。
大市氣氛好轉，對於落後藍籌股，張看好新世界發展(00017)。雖然公司早前預告，預計截至6月底止財政年度最多蝕200億元，但當中包括一次性非現金投資物業重估或減值虧損。由於其股價早前累跌已多，料反彈力度強勁，後市有望上試10元關。
金價愈升愈有，現貨金周二再升逾1%，收報2,657.14美元。張智威表示，各國央行持續增持黃金，加上受惠減息周期，美元回落，以及中東局勢緊張，支持金價屢創新高。股份方面，他認為黃金個股則容易受其他因素影響，若看好金價，可考慮黃金相關ETF如SPDR金ETF(02840)，指其可緊貼金價。