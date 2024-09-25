百勝冀2026年門店規模擴至2萬間　續提升供應鏈效能

該企計劃在2026年將門店規模擴展至2萬間。他提到，供應鏈體系也需要為支持不斷增長的規模做好準備，現正在進行人工智能(AI)驅動的智能網絡規劃，目前的試點網絡模型已經覆蓋逾100個供應商發貨地點、60個倉庫地點、近400個客戶城市，提供了超過300萬種可能的運輸路線選擇。

黃多多指，公司透過對前沿技術的積極應用與營運場景的深度融合，在食品安全風險預警，創新採購及智能物流網絡規劃方面取得突破性進展，進一步提升供應鏈效能，推動公司業績持續增長。

百勝中國的物流網絡已經覆蓋內地超過2,000個城鎮，並積極利用自動化技術，以提升效能。例如，位於西安的物流中心已在 2023 年實現完全自動化營運，採用自動導引車(AGV)自動搬運機器人、自動化立體倉庫(ASRS)和貨到人揀選(goods-to-person picking)，存儲空間增加 55%，揀選效率提升70%，顯著提升物流效率。