ONE JARDINE'S LOOKOUT尊享東半山富豪生活圈

東半山地段優越尊貴、環境優美，私隱度又高，向來都是名門望族、富豪名人的聚居地。據中原地產資深區域營業董事劉威遜表示，東半山涵蓋跑馬地、渣甸山、畢拉山、大坑、司徒拔道及黃泥涌峽道一帶，各區不論地理位置、歷史底蘊、居民的生活節奏，甚至地產買賣，均一脈相連，是名副其實的豪宅區指標。

他指出，當中的渣甸山，山明水秀，以低密度獨立洋房為主，更被稱為富貴之地，不單是名門望族、顯赫富豪、中港商人、藝壇天王天后，以及各國領事的熱門選址，就連企業高管、內地專才、醫護人員、以及投資客都愛追捧，所以區內的物業向來有價有市，好似有亞洲樓王之稱的MOUNT NICHOLSON，今年就出現每呎逾13萬元的成交。不單買賣，就連租務亦相當活躍，好似英皇國際發展的服務式住宅The Unit租務交投就相當理想，呎租可以高達140元，租金回報達到4至5厘，可見東半山的投資潛力，相當可觀及吸引。

由英皇國際發展的ONE JARDINE'S LOOKOUT，坐落東半山宏德街一號，與渣甸山及金馬倫山為鄰，項目樓高25層一共提供 123伙，戶型由開放式至4房，另設有12個空中花園Garden Above特色戶型，房面積由231平方呎起，而三房面積約479平方呎起；而項目超過一半單位享有翠綠山巒的景觀。

ONE JARDINE'S LOOKOUT住客不單盡享貴族地段的優越感，同時亦享有東半山居民生活樞紐優勢，購物、消閒、飲食、高級會所應有盡有。項目附近有齊超級市場、銀行、各式各樣的商店及食肆，例如經典法國菜館、米芝蓮星級食肆，又或者具香港歷史的懷舊冰室等。如想多點選擇，由項目前往大型名牌商場林立的銅鑼灣，亦僅3分鐘車程；如想前往中環 IFC、置地廣場以及金鐘太古廣場等，亦都是僅6分鐘車程，盡攬名人逛街好去處。

而ONE JARDINE'S LOOKOUT的住客平日想強身健體，更可以尊享項目的私人會所 Club EASTRIDGE，會所擁有區內罕見的恒溫室外泳池，以及綠色運動生活為主題的健身室及多用途空間等。除此之外，項目附近更加有多間星級會所，包括香港賽馬會會所、港島兩大木球會、深灣遊艇會等，滿足居住附近的會員。

另外，ONE JARDINE'S LOOKOUT位處的東半山是港島核心，被多個經濟文化重地所包圍，

由項目出發只要15分鐘車程，就可以直達港島兩大核心商業區，中環及鰂魚涌，而前往九龍的尖沙咀，最快亦只要3分鐘車程，至於前往西九龍的高鐵站或者文化區，最快12分鐘左右車程便到達，完美展現15分鐘尊尚生活圈。

中原劉威遜補充，東半山居民更享有全港獨有的尊尚醫療網絡，區內有多家頂級私家醫療機構，深受名人富豪信賴，包括逾百年歷史的養和醫院、港安醫院，還有「貴族醫院」之稱的明德國際醫院、以及港怡醫院等，可見這些醫療機構附近的居民都是非富則貴。

東半山ONE JARDINE'S LOOKOUT所屬的校網是家長爭崩頭的小學12校網及中學灣仔區，名校包括聖若瑟小學、瑪利曼小學及中學、皇仁書院、香港華仁書院、聖保祿中學等。而前往星級的直資，私立及國際名校，例如法國國際、德瑞國際、加拿大國際、新加坡國際、漢基國際、以及聖保羅男女附屬小學等，都僅15分鐘車程。想知樓盤更多資訊，請Click片收看。