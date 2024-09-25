啟德天瀧現樓會所曝光　下月底以現樓形式開售

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，項目有望10月交樓，目前正準備4個現樓示範單位，全盤開售至今累售61伙，套現約26億元，平均成交呎價約36,500元，現時單位成交價介乎2,600萬至約1.1億元。該盤主打三四房大單位，一房戶將於下一個階段以價單形式推售。

他指，減息對市場有正面作用，加上內地有大力支持樓市及股市的措施，吸引投資客重投市場，相信本港住宅市場「租貴過供」快將出現，不排除短時間之內有轉角市，對後市樂觀。該公司旗下九龍城南角道項目最快第四季推出市場。

會德豐地產助理董事兼總經理余麗珠指，項目有逾三成綠化空間。同區的啟德體育園將於明年上半年啟用。項目會所Club Knightsbridge，連園林面積佔地7萬方呎，提供逾30項會所設施，包括桌球室，美研間，健身室，英倫童樂遊，長約25米室內恆溫池，遊戲室，宴會廳等。

發展商是日邀請「天王嫂」方媛到項目參觀會所。她提到，啟德是心目中理想地段，鍾情有設計感的會所，特別喜歡白色系的裝修設計，感覺溫馨，偏好視野好的海景單位，予人感覺放鬆。被問及會否購置單位，她指，會於項目多影相，與家人商討再作考慮。