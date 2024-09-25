第三季核心區吉舖增至874間　半年多154間　空置率3年半高

港人北上消費熱潮未減，加上零售業及消費市道前景不明朗，商戶對後市保持審慎，有報告指，截至2024第三季，本港四大核購物區舖位空置率漲至約11.7%，創3年半新高，期間共錄得874間吉舖，較首季多154間；旺角吉舖數量達309間最多。

美聯工商舖周三(25日)公布《香港主要購物區街舖空置及商戶分布調查報告》，該統計涵蓋241條街道共10,907間街舖(四大核心區佔7,455間；元朗及上水分別佔2,607間與845間)。

該公司行政總裁盧展豪指出，由於餐飲、服裝、建材及食品等行業的商戶都在近半年收縮其業務，令街舖空置惡化。截至今年第三季為止，四大核心區吉舖數目較第一季激增154間，升幅達約21.4%。民生區方面，今年第三季元朗區及上水區的空置率分別約10.2%及9.1%，較第一季增加約3.1個及0.6個百分點。

美聯旺舖首席營業董事江靜明指出，今季的實際情況正與該行今年首季預測一致，在汰弱留強的趨勢下，四大核心區及民生區的餐廳皆難以抵擋市場的激烈競爭，導致相關商戶數量大幅減少。截至今年第三季，核心區餐飲業商戶為2,001間，較今年首季減少56間。當中，非中式餐館的結業情況最為嚴重，由609間跌至557間，減少了52間；而中式餐館及飲品外賣店各減少了9間。而元朗區的飲食行業亦面臨激烈競爭，餐飲商戶數量較今年第一季減少24間，中式餐館和非中式餐館均相繼結業。

按區域劃分，核心區中只有中環的餐廳數量有所增加，其餘3個核心地區均出現減少。其中，跌幅最大的為旺角區，餐廳數量減少27間，降至704間；其次是尖沙咀區和銅鑼灣區，分別減少19間和11間。旺角區作為旅客的首選旅遊地點，吸引眾多餐飲業經營者選擇在此開業，也導致區內餐飲市場競爭的加劇。因此，該區相對地有較多餐廳因無法應對激烈的市場競爭而被淘汰。

盧展豪預期，新興品牌湧現，令餐飲業競爭維持激烈，預料將繼續有餐飲品牌因不敵競爭而被淘汰。本港人口結構及市民消費習慣改變，預料主打本地消費的民生類行業將繼續受壓，若行業未能作有效轉型以適應市場變化，預料行業將繼續面臨來自內地的競爭。展望未來半年，本港街舖的空置率仍然面臨挑戰，預計將繼續在高位徘徊。

街舖空置再度惡化，料核心區及民生區的舖租將面臨壓力，料核心區今年舖租將會下跌約10%；民生區舖租跌幅會較溫和，但全年仍會跌約5至10%。雖然聯儲局在今年九月減息半厘，但相信政策只能令目前舖價的跌幅放緩，今年整體商舖售價將跌約一成。