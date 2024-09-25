香港持牌券商上半年多賺28%　惟參與者減少24間

儘管港股今年上半年的日均成交額按年跌4.41%，至1,104億元，惟本港證券業仍賺多了錢！香港證監會公布，截至6月底止上半年，所有證券交易商及證券保證金融資人的淨盈利總額190.28億元，較去年下半年增長49.85%，較去年同期增加28.75%，按年比較連升三年。不過，持牌券商及提供孖展借貸的機構較去年下半年少24間或1.7%。

證監會中介機構部執行董事葉志衡表示，證券業的淨盈利在半年內增加50%，或自2022年下半年以來增長了95%，與證監會所觀察到持牌機構重拾盈利的情況吻合。

期內，本港證券業總收入1,101.34億元，較去年下半年減少0.53%，按年增加1.78%，同樣連續3年錄升。其中，7,700萬元來自虛擬資產交易活動。證監會指，因業界的淨佣金收入、包銷費用及交易盈利的增長，被資產管理及機構融資諮詢服務的收入跌幅所抵銷，而淨盈利總額增加主要來自非利息開支的減少。

據證監會與金管局的聯合調查，2023年經持牌機構處理的非交易所買賣投資產品的交易額達12,380億元，創下歷史新高。

另外，活躍現金客戶達228.41萬，按半年及全年均升逾4%，保證金客戶數目則有266.97萬，半年增加4.13%，按年漲7.75%。葉氏指，活躍現金及保證金客戶數目創歷史新高，印證投資活動仍然活躍。

他提到，香港提供多元化的產品和服務，能夠照顧本地以至全球投資者的需要，使本港證券業得以保持穩健和堅韌。隨着投資氣氛好轉，持牌機構逐漸在分銷非交易所買賣投資產品方面站穩腳步，有些更正積極開拓虛擬資產交易的業務。