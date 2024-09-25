經合組織：今明兩年全球經濟增長料穩定於3.2%

經濟合作與發展組織(OECD)發表《中期經濟展望》報告，預測2024及2025年全球經濟增長都將穩定在3.2%，將2024年的預測從先前的3.1%上調，同時維持2025年的預測不變。

經合組織表示，隨着央行緊縮政策的滯後影響消失，減息將提振未來開支，消費者開支則受惠於較低的通脹。如果近期油價持續下跌，明年全球整體通脹率可能比預期低0.5個百分點。隨着通脹接近央行目標，經合組織預計，到2025年底，聯儲局主要利率將從目前的4.75至5%，降至3.5%，歐洲央行將把利率從目前的3.5%降至2.25%。

各國經濟方面，經合組織指，儘管美國減息將有助於緩解經濟放緩，惟預計美國經濟增長將從今年的2.6%，放緩至2025年的1.6%，將其2025年經濟增長預測從5月的1.8%下調。另一方面，中國經濟增長預計將從2024年的4.9%，放緩至2025年的4.5%，因為政府刺激開支被消費者需求疲軟及房地產市場低迷所抵銷。

歐元區明年料將有助於彌補兩個最大經濟體增長放緩的影響，由於收入增長快於通脹，預測歐元區的經濟增長將從今年的0.7%，增長近一倍至1.3%。

經合組織並上調對英國經濟的展望，預計英國經濟2024及2025年將分別增長1.1%及1.2%，高於5月份預測的今年增長0.4%及明年增長1%。