印度難取代中國？三星印度廠罷工　員工竟提世襲要求...

印度意圖取代中國的世界工廠地位，藉由環球地緣政治衝突、供應鏈重組獲得經濟發展的動力，近年確實取得不少成果，惟其不少文化亦令人咋舌！南韓媒體報道，三星電子位於印度的一間家電廠發生罷工，除要求加薪、減少工時，更提出員工身故後將職位「世襲」予家屬等條件。

報道稱，地處印度的真奈市(Chennai)附近的三星廠，主力生產雪櫃、洗衣機等產品，由本月9日起罷工至今逾2周，廠內逾1,800名員工中有1千多人參與罷工。

拒絕上班的員工要求三星電子承認其在勞工團體「印度工會中心」(Centre of Indian TradeUnions，CITU)支持下成立的「三星印度勞動福祉工會」(SILWU)，同時提出多項改善福利待遇的要求。

加薪方面，要求廠方於3年內將目前月薪3.5萬盧比(約3,224港元)，倍增至7.1萬盧比(約6540港元)。而報道指，當地一般工廠員工平均薪資僅為1.9萬盧比(1,750港元)，三星廠員工薪金已比其他工廠高近1倍。

此外，工人要求將每周6日、每日8小時的工時縮短為每周5日、每日7小時。若三星應允該要求，印度廠員工每周工時將比南韓廠員工少5小時。

更奇葩的是，工會以保障家屬生計為由，要求廠方在沒有特殊狀況下，若員工身故，應由該員工家屬繼承工作職位，相當於要求職位「世襲」。並要求三星為員工子女就讀私立學校的學費提供最高5萬盧比(4,605.63港元)補貼。

因為印度廠工會所提方案太「理想」，業界猜測是次罷工背後或是印度共產黨支持的CITU組織，藉此擴大政治影響力。

三星電子相關人士表示，對加薪保持一定的開放程度，惟短期內增加1倍不現實，不可能實現。但強調會以員工安全福利為最優先，依法與員工協商。