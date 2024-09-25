甲廈租金連挫28個月　中環空置率回升至12.1%

本港商廈租金持續向下。仲量聯行周三(25日)發表的《香港地產市場觀察》報告中指出，8月整體甲級寫字樓平均呎租金約48.8港元，按月再挫約1.3%，跌幅為今年2月後的6個月最大，已連跌達28個月。不過，市場則錄得約335,100方呎淨吸納量，創年初至今單月新高。

該報告又顯示，截至上月底整體市場空置率亦由約13.7%，微跌至約13.4%；其中，尖沙咀和九龍東空置率分別下跌至約9%和18.4%。灣仔/銅鑼灣空置率保持穩定。不過，中環空置率則回升至約12.1%。

該公司香港董事總經理兼商業部主管鮑雅歷表示，開始見大型租戶願意落實租賃寫字樓，推動上月的寫字樓淨吸納量。而市場仍主要由希望提高工作空間質素及節省成本的需求所帶動，因此，港島東的空置率持續出現改善。其中一個受市場注目的成交為中國工商銀行(亞洲)租用紅磡海濱廣場一座145,000方呎樓面，計劃將業務部門由觀塘搬遷至紅磡。

仲量聯行資深董事鍾楚如指出，上月整體市場租金按月繼續下跌，主要分區市場中，中環和九龍東租金分別下跌約1.5%和約1.8%。灣仔/ 銅鑼灣和港島東租金則下調約0.6%及約2.2%。