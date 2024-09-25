海怡半島套三房劈75萬沽　呎價跌穿1.3萬元

藍籌屋苑減息後繼續劈價吸客，鴨脷洲海怡半島套三房單位，減價75萬元後，以815萬元成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原盧鏡豪表示，鴨脷洲海怡半島32座高層H室，實用面積約634方呎，套三房間隔，可望海景，叫價890萬元，放盤數月獲以815萬元成交，呎價約12,855元，新買家為用家。

●美聯陳凱廸指，西區寶翠園9月錄約10宗二手買賣，減息後已錄約4宗，包括2座極高層E室，實用面積約667方呎，兩房間隔，獲同區用家垂青，近期叫價約1,490萬元，議價後以約1,450萬元成交，呎價約21,739元。

●利嘉閣游焯偉稱，大坑名門5座中層B室，實用面積約871方呎，套三房連多用途房間隔，外區客因子女在東半山區上學，睇樓不足1星期，叫價2,080萬元，終以1,700萬元成交，呎價約19,518元。

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九龍區

●利嘉閣莊雅琁指，九龍灣居屋麗晶花園15座低層E室，實用面積約452方呎，兩房間隔，新買家為外區客，單位叫價430萬元，自由市場以395萬元成交，呎價約8,739元，原業主於2016年以約400萬元購入，約8年帳面蝕5萬元。

●中原余社朝表示，九龍塘又一居22座高層E室，實用面積約654方呎，套三房間隔，望內街景，由遺產承辦人放售，以1,010萬元成交，呎價約15,443元，新買家為同區租客，單位已放盤一段時間才獲承接。

●中原黃家全稱，奧運站柏景灣10座中層C室，實用面積約848方呎，套三房間隔，另設工人套房，望海景，最新以1,610萬元易手，呎價約18,986元，原業主於2009年7月以789萬元購入。

●利嘉閣陳鴻信指，荔枝角美孚新邨4期百老匯街101號中層C室，實用面積約562方呎，兩房間隔，以530萬元成交，呎價約9,431元，原業主在2006年以約218萬元買入。

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新界區

●利嘉閣梁均耀表示，房協青衣綠悠雅苑2座高層C室，實用面積約543方呎，兩房設計，原業主擴大議價空間，未補價第二市場叫價560萬元，經多次議價後，區內客終以510萬元購入，呎價約9,392元。

●祥益袁思賢稱，屯門聚康山莊1座高層A室，實用面積約428方呎，兩房間隔，區外客見單位附裝修，原業主輕微增加議幅，減價10萬元，以428萬元成交，呎價約10,000元。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田居屋愉翠苑P座低層2室，實用面積約519方呎，兩房間隔，望園景，放盤達1年3個月，未補價第二市場叫價550萬元，累減125萬元，減幅約22.7%，以425萬元成交 ，呎價約8,189元。

●利嘉閣黃靜顏指，上水中心4座高層G室，實用面積約361方呎，一房間隔，叫價430萬元放售，最終以399萬元連租約獲承接，呎價約11,053元，原業主於2014年以約319萬元買入。

●世紀21奇豐陳偉康表示，粉嶺居屋欣盛苑B座高層2室，實用面積約554方呎，三房間隔，望山景，未補價第二市場叫價369萬元，放盤1個月，獲外區綠表客以353萬元承接，累減約4.3%，呎價約6,372元。

●中原方翰達稱，大埔中心9月暫錄約8宗二手買賣，包括14座中層B室，實用面積約391方呎，兩房間隔，放盤時叫價約430萬元，議價後連租約以412萬元易手，呎價約10,537元，新買家為投資者。

●世紀21奇豐吳元利表示，沙田第一城25座低層C室，實用面積約688方呎，三房間隔，望街景，放盤約1個半月，叫價750萬元，以658萬元沽出，減價92萬元或約12.3%，呎價約9,564元。

●中原劉俊杰指，大圍9月暫錄約20宗二手買賣，其中柏傲莊II的6A座高層連天台單位，實用面積約488方呎，兩房間隔，叫價約1,180萬元，議價後以1,085萬元易手，呎價約22,234元，原業主持貨約4年，帳蝕約163萬元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山9月暫錄約55宗二手買賣，較上月同期增約10%，曉峯灣畔1座中層D室，實用面積約482方呎，兩房間隔，議價後以590萬元易手，呎價約12,241元，新買家為用家。

●世紀21奇豐胡佩碧指，馬鞍山迎濤灣B座中層B室，實用面積約736方呎，三房間隔，享海景，放盤3個月，叫價900萬元，減100萬元，最終以800萬元成交，減幅約11.1%，呎價約10,870元。

●世紀21奇豐趙詠欣表示，馬鞍山銀湖‧天峰2座低層H室，實用面積約604方呎，兩房連儲物室間隔，望園景，叫價930萬元，以808萬元沽售，呎價約13,377元，原業主於2018年6月以900萬元購入，持貨約6年帳面虧蝕92萬元。

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