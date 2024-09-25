美股好淡增持　港股夜期高水逾百點

美股3大指數周三早段好淡爭持，道指跌34點，報42,173點；標指升2點，報5,735點，再次刷新盤中新高；納指升3點，報18,077點。港股夜期報19,304點，升103點，高水175點。

美國經濟前景仍然不明確，但市場普遍對聯儲局上周大手減息半厘的做法反應正面。國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃亦表示，聯儲局的減息決定正確，美國經濟有望實現「軟着陸」，又指在目前的困難時期，美國的情況有助於令全球經濟保持運轉，重申對今年世界經濟增長3.2%的預測。

華爾街投行高盛亦有着類似的觀點。高盛財務總監Denis Coleman稱，減息半厘有助於釋除市場的擔憂，增強商界信心，並減輕資金成本，因此有重要意義。他又指，市場普遍認同美國經濟會「軟着陸」，因為通脹及失業市場情況可控，減息對此亦有幫助。

高盛的研究團隊於較早前的報告中，預測明年底標指將升至6,000點的新高，惟這一預測在眾多大行中亦不算特別樂觀。瑞銀財富管理發表第四季的投資展望，預測股票、債券、另類資產價格都會繼續上揚。該行對明年6月標指的目標為6,200點，甚至比高盛的明年底目標更高。

就選股策略而言，瑞銀財管繼續看好高質素的增長股，這類股票普遍分布於科技、消費及醫療板塊。另外，該行亦看好受惠能源轉型的企業，可以有潛在結構式的盈利增長。

儘管看好股市的前景，惟瑞銀財富管理卻對美元匯率看法保守，建議投資者要對沖手頭的美元資產，同時把部分美元的債券投資、現金轉換為其他貨幣，或者用期權對沖方式減低美元的風險敝口。該行指出，美國對其他主要貨幣的息差優勢正隨着減息而縮小，預期美元貶值趨勢持續；而且當美國大選結束後，市場或會重新關注美國財赤問題，為美元帶來更大下行壓力。

另外，該行看好瑞士法郎的升值潛力，但若投資者本身背負瑞郎貸款，或者擁有的多貨幣投資組合以瑞郎計價，則要考慮對沖風險。瑞銀財管對瑞郎明年中的預測為每美元兌0.8，意味大約6%的潛在升幅。