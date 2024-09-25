各新盤積極軟銷 旺角單幢盤一房戶售價比2年前平28%

新盤市場競爭激烈，多個全新盤密密軟銷。與此同時，月內累錄20宗終止交易的旺角單幢項目，陸續降價重新售出該批單位，最新有一房戶以503萬元成交，較近兩年前賣平約28%。

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●啟德澐璟三房海景戶成交價5,386萬元

●啟德海灣第1期加推12伙折扣單位

●北角海璇II四房單位連車位售4,940萬

●將軍澳MONTEREY特色戶2,484萬元沽

會德豐地產旗下將軍澳MONTEREY，今(25日)以2,484.5萬元售出第1座17樓B室特色戶，實用面積1,139方呎，屬四房連多功能房間隔，內置樓梯通過對上的903方呎天台，呎價約21,813元。

●何文田朗賢峯第IIA期兩房呎價約20,235元

●西半山帝滙豪庭兩房成交價3,190萬元

●旺角Larchwood一房售503萬元較近兩年前低28%

●牛頭角皓日首錄3宗終止交易