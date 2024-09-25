各新盤積極軟銷 旺角單幢盤一房戶售價比2年前平28%
2024年09月25日 22:05
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新盤市場競爭激烈，多個全新盤密密軟銷。與此同時，月內累錄20宗終止交易的旺角單幢項目，陸續降價重新售出該批單位，最新有一房戶以503萬元成交，較近兩年前賣平約28%。
●啟德天璽‧天或推大單位招標
新鴻基地產(00016)旗下啟德天璽‧天，周三(25日)正式對公眾開放示範單位以供參觀。新地代理總經理胡致遠表示，市場反應理想，首張價單涵蓋多元戶型，迎合不同買家需求，正積極考慮推出大單位以招標形式發售。
●跑馬地ONE JARDINE'S LOOKOUT周六賣85伙
英皇國際(00163)旗下黃泥涌跑馬地ONE JARDINE'S LOOKOUT，落實於周六(28日)首度以價單形式公開發售，盡推兩張價單全數85伙。發售當日分為兩個銷售時段，先由A組大手買家揀樓，最少購買兩個指定單位，最多可購12伙，但當中必須包括一個指定三房戶，B組買家則可選購一至兩個單位，認購登記將於周五(27日）下午1時截止。
●啟德天瀧現樓會所首度曝光
由恒基地產(00012)、中國海外發展(00688)、華懋集團等6大發展商合作發展的啟德天瀧，周三(26日)首度開放住客現樓會所。發展商透露，項目正待批滿意紙，最快下月底以現樓形式重啟銷售。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，項目有望10月交樓，目前正準備4個現樓示範單位，全盤開售至今累售61伙，套現約26億元，平均成交呎價約36,500元。
●啟德澐璟三房海景戶成交價5,386萬元
臨海新盤銷情持續，華潤置地(海外)及保利置業集團(00119)合作發展的啟德澐璟，周三(25日)以5,386.65萬元連車位售出三房海景單位，為第8座23樓A室，實用面積1,523方呎，屬三房一套連私人電梯大堂間隔，可享維港海景，成交呎價約35,369元。買家採用180天即供優惠付款計劃入市。
●啟德海灣第1期加推12伙折扣單位
嘉華國際(00173)、會德豐地產及中國海外發展(00688)合作發展的啟德海灣第1期，繼續延伸限定折扣至更多單位，兩日合共加推12個折扣單位，包括6個一房單位及6個兩房單位，最高可享37%折扣率，售價最低單位為2A座5樓N單位，實用面積288方呎，一房間隔，最新折實價478.9萬元，折實呎價16,628元。
●北角海璇II四房單位連車位售4,940萬
新鴻基地產(00016)旗下已屆現樓的北角海璇II，月內交投不斷，周三(25日)錄得3座6樓A室的成交，單位實用面積1,492方呎，採四房間隔，連同1個車位成交價4,940萬元，呎價約33,110元。
●將軍澳MONTEREY特色戶2,484萬元沽
會德豐地產旗下將軍澳MONTEREY，今(25日)以2,484.5萬元售出第1座17樓B室特色戶，實用面積1,139方呎，屬四房連多功能房間隔，內置樓梯通過對上的903方呎天台，呎價約21,813元。
●何文田朗賢峯第IIA期兩房呎價約20,235元
鷹君(00041)旗下何文田站朗賢峯第IIA期，周三(25日)售出第3座10樓G室，實用面積601方呎，兩房間隔，成交價1,216.1萬元，呎價約20,235元。
●西半山帝滙豪庭兩房成交價3,190萬元
恒地(00012)旗下西半山帝滙豪庭，今(25日)錄得11樓B室，實用面積1,023方呎，採兩房連儲物室間隔，成交價3,190.27萬元，呎價約31,185元。
●旺角Larchwood一房售503萬元較近兩年前低28%
宏安地產(01243)旗下旺角Larchwood，新近重新沽出16樓A室，單位實用面積250方呎，一房間隔，成交價503萬元，呎價為20,120元。資料顯示，該單位曾於2022年12月以698萬元售出，當時呎價為27,920元，現時做價較近兩年前低約195萬元或約28%。
●牛頭角皓日首錄3宗終止交易
恒隆地產(00101)發展已屆現樓的牛頭角皓日，首錄終止交易個案，涉及3宗，總成交金額合計2,407.9萬元。據項目成交紀錄冊，牽涉的單位包括2伙一房及1伙兩房戶，實用面積為327及443方呎，原本在2021年12月首輪發售當日以730.7萬至935.8萬元成交，當時呎價介乎21,124至22,673元，買家均採用建築期付款計劃入市，惟交易已於周二(24日)終止。