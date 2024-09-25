電能實業擬斥逾35億元購英國32個陸上風電場

於同日，電能實業附屬公司、長江實業附屬公司及長江基建附屬公司各自就第二次股份認購與CK William訂立認購書，同意於第二次股份認購完成日期進一步認購CK William最多570股、最多1,140股及最多1,140股普通股，總認購價分別為最高5.70百萬英鎊(相當於約59.54百萬港元)、最高11.40百萬英鎊(相當於約119.07百萬港元)及最高11.40百萬英鎊(相當於約119.07百萬港元)。

電能實業附屬公司就該等股份認購應付的認購價將由現有内部資源提供資金。

該等股份認購為CK William集團提供用於支持其根據收購協議收購即Medium Scale Wind No.1 Limited、Medium Scale Wind No.2 Limited、Minnygap Energy Limited、Den Brook Energy Limited、Turncole Wind Farm Limited、Jacks Lane Energy Limited、Woolley Hill Electrical Energy Limited之全部已發行股本，以及Fred. Olsen CBH Limited之49%已發行股本及相應股東貸款的部分資金；

根據該收購協議，於第一次完成(目前預計將大概於2024年9月26日發生)及第二次完成(目前預計將於第一次完成後不久而不遲於2025年1月15日發生)時應付給賣方的代價及其他費用估計為約3.4億英鎊(相當於約35.51億港元)。收購代價的餘額及其他費用將由CK William集團的內部資源及外部融資撥付。

上述收購對象公司於英國持有包括32個營運中陸上風電場的業務組合，總裝機容量為175兆瓦及淨權益裝機容量為137兆瓦，收入來自與通脹掛鈎之政府資助；及包括購電協議及向市場出售電力之發電收入。