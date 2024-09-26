OpenAI傳改組架構　變身牟利性公司　技術總監離任

外媒引述知情人士稱，人工智能(AI)聊天機械人ChatGPT開發商OpenAI計劃改組架構，考慮變身成一間以牟利為目的公司，不再向非牟利董事會匯報，討論方案之一是變成一間共益企業(B Corp)，即旨在造福社會的牟利性公司，並首次向行政總裁Sam Altman授予7%股權。此外，據報OpenAI非牟利部分將繼續存在，並且將持有牟利公司少數權益。

此外，OpenAI出現人事變動，技術總監Mira Murati周三(25日)突然宣布將離任，總裁Greg Brockman也已休假。Murati於社交平台指，離開OpenAI是經深思熟慮後作出的艱難決定。

事實上，OpenAI董事會去年11月突然宣布解僱阿爾特曼，當時Murati曾被任命為臨時行政總裁。不過，在阿爾特曼重新獲聘後的幾個月中，OpenAI一直處於不斷變化的狀態，多名經理流失，一些團隊的結構也有變。

OpenAI於2015年成立，是一個非牟利研究組織，目標是建立安全且造福人類的AI。公司於2019年成立一間牟利性子公司，此後從微軟及其他公司吸引大量外部投資。

外媒早前報道，OpenAI目前正努力籌資65億美元，估值1,500億美元，使其成為全球最有價值的初創公司之一。