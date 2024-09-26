積金評級：9月MPF人均賺4200元　呢隻基金類別表現最佳...

積金評級表示，截至9月23日，按所有基金表現指數計算，本月至今回報率約0.5%，季度迄今收益約2.83%，年初迄今收益約8.14%。美國減息和內地推出的刺激經濟措施，使強積金有望創下今年第7個月正回報。

以港元計算，9月份月初至今投資收益約為199億港元，即475萬名強積金成員平均獲利約4,200港元，季度迄今投資收益約為485億港元，每位成員平均收益約10,200港元，年初迄今投資收益約1,081億港元，每位成員平均收益約22,700港元。

積金評級指，目前中港股票基金是9月份表現最好的強積金基金類別，而環球債券基金在本季度亦有上升。今年迄今，美國、日本和環球股票基金在投資回報排行榜上名列前茅，所有基金類別今年均錄得正回報。

計入供款後，9月底強積金總資產有望升至約1.286萬億港元，相當於475萬名強積金成員平均賬戶結餘約為270,600港元。約1.286萬億港元的強積金總資產，以及約270,600港元的成員平均帳戶結餘，將創下歷史新高，成員平均帳戶結餘亦突破2021年6月創下約268,900港元的歷史高位。