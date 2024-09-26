許繹彬：若成交持續暢旺　港股有力再推進

儘管港股在周一(23日)開市已升穿18,200點水平，但投資者仍一如以往或吸取過往教訓，在反彈時作出減持行為，但今次減持恐怕暫時是錯誤的決定。

事緣內地3大財金部門(中國人民銀行、國家金融監督管理總局及中國證監會)在周二(24日)早上突然聯合召開記招，人行行長潘功勝突然宣布減息0.2厘及將降準0.5個百分點，因而向金融市場提供1萬億元人民幣(下同)長期流動性，並會按情況今年再降0.25至0.5個百分點；再表示創設新的貨幣政策工具支持股市，初步額度達8,000億元，並不排除再會加碼，用作抗衡資產價格下跌而對中國經濟的威脅。

此外，又推行「證券、基金、保險公司互換便利」，首期規模5,000億元，支持合資格的證券、基金、保險公司以其債券、股票ETF(交易所買賣基金)、滬深300成分股為抵押，經人行換入國債、央行票據等，獲得的資金只可投資股市。

在人行使出「連環拳」並拳拳揮向金融市場下，滬綜指除締造逾4年以來最大單日升幅及連升6日外，更將2,800點這個拖磨已久的阻力位一口氣升穿。昨天(25日)氣勢更甚，曾高見2,952點，更直逼3,000點大關。

至於一直依賴A股升勢及等候內地出招救市的港股，相信不用多言，立即應聲急升，但今次可謂「升到你唔信」。在消息宣布後，除立即升穿萬九點大關外，是4個多月以來首次，更曾一度升穿19,500點，高見19,592點，距離今年高位19,706點只欠114點；成交則升穿2,500億港元，是兩年半以來最強勁；內地股市及港股在漫不經意下，一洗近兩年頹風，氣勢一時無兩。

筆者認為，正當市場上月仍對一系列數據公布後反映內地經濟仍未有改善，因而令各界均對今年內地全年經濟增長能否「保5」之際，內地3大部門終於聯手發功，是次的招數，目標相當清晰，除希望在今年年結前能挽救內地疲弱的經濟外，更是明顯想激活資本市場，從而令市場能釋放更多流動資金，在資本市場有充裕資金下，自然會令疲弱的內需激活，這是「以快打慢」的做法，這種做法恰當到位。

如果香港能加以學習，相信一定會令香港慘淡的零售飲食業起死回生，商舖空置率亦可改善，希望港府能正視問題及效法內地激活資本市場的做法。