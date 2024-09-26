差估署：8月私宅售價指數再跌1.7%　連挫4個月　創8年新低

本港住宅樓價持續向下，差餉物業估價署周四(26日)公布的臨時數據顯示，2024年8月私人住宅售價指數報292.1點，按月再跌約1.72%，已連續4個月下挫，累跌約5.65%，創2016年8月後的約8年最低。而今年首8個月則累跌約6.17%。

而上月私宅售價指數較2021年9月的歷史高位398.1點，低出約26.63%。

此外，私人住宅租金升勢持續，今年8月私宅租金指數報197.5點，按月上升約1.13%，已連漲6個月，累升達7.1%，為2019年8月後的約5年新高。而今年首8個月則累升約6.18%，走勢大幅跑贏樓價。

8月兩類面積單位售價指數，以實用面積約1,075方呎及以下中小型單位跌幅較大，該指數最新報293.2點，按月挫約1.71%，連挫4個月，累跌約5.72%，為約8年最低。而首8個月則累挫約6.21%。

至於實用面積約1,075方呎以上大型住宅單位指數最新報271.1點，按月挫約1.27%，也連續4個月回落，累跌約3.93%，同為約8年最低。該指數首8個月累挫約3.35%。