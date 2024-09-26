郭家耀：恒指上望兩萬關　攜程仍有上升空間

宏滙資產管理投資總監郭家耀表示，美國聯儲局大手減息，加上內地「組合拳」谷經濟政策超預期，提振投資者信心，支持港股連日上升，且成交配合增加，為市場釋出正面信號。他相信大市仍會維持反覆向上，雖然在恒指累升已多下，短線有機會出現回吐，但料幅度不會太大，下方支持在18,800點，後市仍有機會挑戰兩萬關。

內地重錘救市，中資金融股成市場焦點。郭指出，人行降準並下調存量房貸利率，對內銀股淨息差構成壓力，加上市場仍關注資產質素問題，料內銀股或會跑輸其他板塊。相反內險及券商股可受惠內地今次救市措施，大市交投上升以及投資收益提升，均對此兩大板塊有利，值得看高一線。尤其是內險股，現價估值仍然偏低，有望獲得重估，可作為中資金融股中的首選。