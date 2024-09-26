元朗尚柏首張價單涉50伙　一房戶242.91萬入場

麗新發展高級副總裁潘銳民稱，是次定價比附近二手屋苑成交價低約一成，以項目地價成本每方呎約4,000元及建築成本約5,000元計，可謂「見血」。但現時新盤市場競爭大，要隨行就市，以吸引價吸客。

首批單位包括40伙一房單位及10伙兩房單位，實用面積由265至488方呎，扣除最高13%折扣後，折實價介乎242.91萬至460.32萬元，折實呎價由8,614至10,663元。

入場單位為1樓J室，實用面積282方呎，折實呎價8,614元，發展商形容為「新盤見底價」。兩房售價最低為3樓B室，實用面積449方呎，折實價409.17萬元，折實呎價約9,113元。發展商指，這屬「超筍尋寶價」。

首批單位有40伙折實價低於300萬元，項目即時起收票，最快下周開售。

項目位於元朗大棠大旗嶺266號，全盤提供112伙，主打的一房佔87伙。資料顯示，同區的元朗站The YOHO Hub II，於今年4月底推出首批188伙，折實平均呎貨約14,338元。