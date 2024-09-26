中原陳永傑：二手市場仍受壓　差估署指數料續跌

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，差估署指數過去兩個月已累跌逾3.4%，可用「急插」來形容，樓市跌勢相信已不是減息這單一因素可扭轉。8月份指數並未反映美國減息的效應，惟從近日一二手成交看來，如周末十大屋苑成交量較前周減少五成，再加上於一手項目空群而出，以低價開盤的激烈競爭下，二手市場依然受壓，料9月份差估署指數將續跌。

他指，任何政策均需經過時間發揮效力，但政策推出的時機及力度非常重要。如日前人民銀行重手推出「組合拳」救市，內地指數連日上升，反映救市措施漸見成效。至於香港，減息周期開始，業主們供樓負擔的確減輕，但從近日市場成交速度，反映減息效應未如2月下旬撤辣時般猛烈，市場觀望氣氛依然濃，加上一手低開的吸引，購買力傾斜一手市場，因此預測9月份差估署指數將續跌。

陳永傑提醒，若樓價以每月下跌超過1.5%的速度，將為整體金融市場帶來極大動盪，籲政府下月公布的施政報告，必須推出措施救經濟救樓市。如是否可考慮暫停銷售居屋、停賣地、資助首置人士上車等措施。

樓價雖跌，相反租金卻連升6個月，租金指數累漲7.1%。他指，8月份仍是暑期租賃旺季，加上優才專才的引入，為香港租賃市場帶來了龐大的需求，於租金升樓價跌的因素下，亦造就了供平過租及租金回報上升的有利環境，加上減息令存息回落，相信可吸引資金回流樓市。