利嘉閣陳海潮：樓價未止跌　減息效應待觀察

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，樓價跌勢未止，後市減息效應尚待觀察，首階段料先帶動交投回暖，而樓價極其量只能減緩跌勢，要回升仍需其他經濟因素及條件配合才能實現。

他指出，8月份樓價跌勢未改，主要受一手新盤仍以低價推出，令二手樓價持續受壓。綜觀8月下旬至9月上旬的實際市況，新盤低價開售的情況沒變，故料9月樓價將再跌約1%，預示第三季樓價跌幅有機會擴大至約4.4%。

減息的確可刺激入市意欲，但料會先反映在交投量之上，暫未見可明顯扭轉樓價跌勢，最多只是緩和跌幅，如第四季得以偏向窄幅橫行，全年樓價料跌7%。

不過，倘若新盤繼續低價開售，二手仍會受壓，則全年跌幅有機會擴大至近一成。

租金指數方面，差估署數字顯示8月份按月再升約1.13%，報197.5點，為1993年有電子紀錄以來的按月第3高位，較2019年8月的歷史高位200.1點只相差約1.3%。今年自3月起租金已連升6個月，累升7.10%，而今年首8個月合計也升了6.18%。受專才及本地住屋需求不減，料9月份以至第四季租金維持強勢，全年租金最終看升逾9%，年內很大機會再刷新歷史新高。