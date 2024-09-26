萊坊：樓價今年料跌8%　明年有望回升3%

萊坊高級董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，差估署樓價指數反映二手樓價，8月按月再回落約1.7%，今年樓價累計下跌約6.2%。在減息前，當時市場消化撤辣消息後沒有其他利好消息承接，高息口及新盤貨尾量囤積等因素繼續拖累樓價。隨着美國9月減息半厘，預料第三季樓價或會見底，第四季樓價在谷底反覆徘徊，預測樓價全年下跌8%。2025年樓市基調會比今年好，如美國保持現有減息步伐，明年樓價有望回升約3%。

他預期，美國將於年內再減息半厘，而香港銀行或會再減息0.25厘，年內實際按息或可回落至3.625厘，高息因素將逐漸緩和。

預計新盤銷情會較二手為好，市場貨尾量將會略為回落，但預計貨尾量要再減少8,000至10,000伙後，才有利樓價明顯回升，以現時銷售步伐，最快將在2025年年中回落至較低水平。

至於短期內住宅按月成交將徘徊在4,500至5,000宗左右水平。隨着減息周期開始，市場購買力需時釋放，預計今年一、二手成交量約48,000至53,000宗。

發展商積極減價去貨，受貨尾囤積影響，相信發展商推盤時會提供更多優惠及財務計劃去吸引買家。

政府高才通計劃令勞動人口及高收入人士規模回升，對住宅租務需求繼續有剛性支持，預計今年租金繼續上升8%，整體租金回報率提升至近3厘。中小型住宅租金升幅將跑贏豪宅，未來數月住宅租金走勢保持平穩。