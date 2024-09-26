東半山ONE JARDINE'S LOOKOUT衣食住行尊貴品味

新盤ONE JARDINE'S LOOKOUT位處地段尊貴、好山好水、商賈富豪聚集的東半山，衣食住行各方面，更盡攬區內樞紐優勢，樓盤的銷售部署已經進行得如火如荼。項目已上載銷售安排，定於本周六(28日)首輪發售85伙單位，入場價415.8萬起，周五（27日）截收認購登記。

ONE JARDINE'S LOOKOUT坐落東半山宏德街1號，樓高25層一共提供123伙，超過一半的單位享有翠綠的山景，戶型多元化，涵蓋開放式至4房，設有12個空中花園Garden Above的特色戶型；另外項目更設有住客會所Club EASTRIDGE會所擁有區內罕見的恒溫室外泳池，以及綠色運動生活為主題的健身室及多用途空間等。

東半山涵蓋跑馬地、渣甸山、畢拉山、大坑、司徒拔道及黃泥涌峽道一帶，各地一脈相連文化底蘊深厚，擁有不少具有歷史價值建築物；而當中的渣甸山更稱為富貴之地，以低密度獨立洋房為主，位置優越、私隱度又高，不單是本港最多名人富豪聚居的地段之一，同時亦是領事官邸選址。

ONE JARDINE'S LOOKOUT亦是東半山生活樞紐，附近有齊超級市場、銀行、各式各樣的商店及食肆，當中不凡有米芝蓮星級食肆，以及具香港歷史的懷舊冰室等，滿足各種生活需要。想再多點選擇由項目乘車至潮流時尚的銅鑼灣亦僅需3分鐘；至於前往中環IFC、置地廣場、又或者金鐘太古廣場等名人好去處，亦只需6分鐘車程左右，高級消閒、娛樂、美食、商業一應俱全。

事實上項目四通八達，前往中環金鐘、太古坊、啟德、尖沙咀、西九龍高鐵站等各個經濟核心區，交通暢順時車程僅15分鐘內，完美展現出「15分鐘尊尚生活圈」。

除了連結經濟命脈，ONE JARDINE'S LOOKOUT附近亦有多條環境優美的行山徑，包括渣甸山、黃泥涌水塘公園、大潭郊野公園等，而由項目出發前往香港多個著名泳灘深水灣、淺水灣等，車程亦都僅8分鐘，讓住戶隨時都可以親親大自然舒展身心，另外由項目步行到香港賽馬會會所，以及足球會等富豪聚集會所，亦都僅5至8分鐘。

ONE JARDINE'S LOOKOUT的生活配套齊全，就連頂級醫療網絡亦都包辦，當中的養和醫院就已經近在咫尺，為社區帶來別具一格的星級保障。至於家長最關心的子女選校，項目優勢就更加突出，擁有全港數一數二的傳統名校網小學的12及中學的灣仔區，包括聖若瑟小學、瑪利曼中、小學、皇仁書院、香港華仁書院、聖保祿中學等。另外附近更雲集多間著名國際、直資及私立名校，全部都是15分鐘內可直達，包括德瑞國際、加拿大國際、新加坡國際、漢基國際等。想知樓盤更多資訊，請即Click片。