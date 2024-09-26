陳浩濂出席亞投行第9屆年會　探討在港發行綠色和可持續債券

亞洲基礎設施投資銀行(簡稱亞投行)第9屆年會在烏茲別克撤馬爾罕(Samarkand)舉行，財經事務及庫務局副局長陳浩濂在當地出席會議期間，分別與亞投行代理副總裁Rajat Misra和首席財務官Andrew Cross；投資總監(項目與企業財政局)Najeeb Haider會面，就香港如何發揮其優勢貢獻亞投行交換意見，又鼓勵亞投行成員可以探索在香港發行綠色和可持續債券，通過本港市場引入更多對綠色和可持續金融有興趣的國際資本。

陳浩濂指，釋放新資本以推動綠色和科技基建一直是亞投行的重要目標，而香港作為國際金融中心，在資本、技術和人才方面都可以透過加強地區合作，從中出一分力，強調香港是亞投行的重要合作夥伴。

他又指，亞投行至今已與來自香港的服務供應商簽訂接近1.6億港元的合約，不但直接促進亞投行的業務拓展，也為香港的專業服務業界帶來大量商機，進一步鞏固香港作為國際金融及專業服務中心的地位。

他又提到，香港是聯通中外資本的「超級聯繫人」，也是亞洲最大的綠色和可持續債券發行中心，佔去年亞洲發行總量37%。

港府自2019年以來，已發行總額達280億美元的政府綠色債券，涵蓋從1年到30年的不同年期，有美元、歐元、港元和人民幣等不同幣種，以及有機構、零售和代幣化等不同種類，為潛在的發行人提供定價基準，並豐富綠色金融生態系統。