新世界向鄭志剛出售多項業務　每年收K11商標費3.7億

新世界稱，其核心業務為物業發展及物業投資，基於目前對市場之評估，希望重新平衡資源分配，優先發展核心業務，以加強於利潤率較高業務之資金調配策略，優化成本結構，減少一般營運開支，預期鄭志剛跟世界各地已經建立的良好業務聯繫、人力及資源，可建立品牌。

同時，新世界會向鄭志剛授出獨家、不可撤銷、可分授及不可轉讓的許可，讓他在全球使用「K11」商標，商標許可協議自2024年10月1日起為期30年，除非雙方另行終止，否則在符合上市規則的情況下會於期滿時自動續期30年。作為參考，下月起36個月的服務上限收費約11.18億元，每年3.727億元。

具體而言，新世界會向鄭志剛出售以下子公司的全部股份︰

●K11 Commercial Management Group Company Limited(代價2,630萬元)

主要業務為商業物業品牌物業資產管理服務、技術顧問、租賃營運及管理及顧問服務

●K11 Gentry Club Limited(代價2,721.1萬元)

主要業務為經營位於尖沙咀K11 MUSEA及可能位於其他K11商場為租客的Gentry Club

●K11 Loyalty Program Limited(代價400萬元)

主要從事提供營銷及推廣服務，由企業客戶關係管理和顧客忠誠方案公司組成，利用客戶數據分析來維持品牌忠誠、評估消費者偏好並為其客戶吸引新顧客。

●Globo Travel Agency Limited(代價100萬元)

經營以香港為基礎的持牌旅行社，主要業務為組織香港本地旅遊團前往不同旅遊景點，向海外旅客銷售旅遊產品包括商場租戶提供的產品，以及提供旅客客戶管理關係的產品

●愛互送有限公司(代價48.9萬元)

目標C為一間於香港註冊成立的公司，而其主要業務為支持愛互送基金會的營運，為香港的貧困及有需要人士提供援助