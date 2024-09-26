ONE JARDINE'S LOOKOUT收票近1500張　超購16倍

為配合銷售，中原按揭董事總經理王美鳳表示，該行為項目推出置業按揭優惠，全期按息低至銀行同業折息(HIBOR)加1.3厘，封頂息率低至最優惠利率(P)減1.75厘，實際按息現低至3.875厘，計劃設有現金回贈高達貸款額0.2%，按揭成數達九成。

以項目入場價低至415.8萬港元計，首期41.58萬元即可上車，按揭年期長達30年。此外，客戶兼享高存息戶口，存息與按息一致現為3.875厘，高存息回報高於大部分市場定期存款息率水平。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，隨着美國減息0.5厘，本地銀行隨之調低利率0.25厘，供樓負擔減少，買家入市速度加快，發展商推盤步伐提速。ONE JARDINE'S LOOKOUT位處優越地段，租務回報有保證，公布以來便吸引大批買家認購。