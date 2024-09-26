ONE JARDINE'S LOOKOUT開售在即 美聯：投資者多達5成

以項目最低折實售價約415.8萬元計，買家可承造最高九成按揭，首期約41.58萬元。以現時H按封頂息率計算，實際按息為3.875厘，年期30年，每月供款只需約17,597元，另特享高存息戶口。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，隨着減息因素帶動，購買力重投市場，ONE JARDINE'S LOOKOUT定價吸引，錄得大幅超額認購，投資客比例佔約五成，預期周六開售反應理想。

經絡按揭轉介營運總監張顥曦表示，該盤兩張價單具吸引力，近九成單位折售價低於1,000萬元，即可透過按揭保險計劃承造最高九成按揭。美國減息半厘，香港銀行下調最優惠利率0.25厘，即減低置業人士供樓負擔及入市門檻，增加市民入市信心。

英皇國際集團銷售及市場總監柯穎豪表示，項目周六(28日)價單發售85伙，至今錄近1,500個認購登記，超額認購約16倍。