佐敦高臨聯同六大代理行推全新置業優惠
2024年09月26日 17:54
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(左起)吳啟民、徐志華、李子明、畢子鴻、何樂輝、布少明、梁偉明、潘達恒
資本策略地產(00497)旗下鄰近港鐵佐敦站的高臨，周四(26日)公布聯同六大代理行推出全新置業優惠。該公司執行董事何樂輝稱，由9月28日至10月7日期間，經指定六間地產代理行購入單位的各首3名買家，可獲贈價值約2.8萬元優惠。
他續指，項目累積售出163伙。美國聯儲局減息及本地多家大型銀行調低最優惠利率後，相信「供平過租」情況加快湧現，預料投資者亦會將資金重投物業市場，帶動成交。上述優惠内容將由代理行決定，名額共18個，優惠總值逾50萬元。
美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，項目位於九龍市區核心，屋苑配套完善，料項目呎租多達80元，租金回報可觀。中原地產九龍豪宅高級資深營業董事李子明稱，近日睇樓氣氛高漲，反映市場購買力隨時一觸即發，料後市穩步向上。
利嘉閣地產九龍區董事徐志華指，項目鄰近西九文化區，各項文化娛樂都應有盡有，毗鄰高鐵西九龍站，交通便利。香港置業銷售總監梁偉明表示，市場憧憬新一份施政報告有提振經濟及樓市的政策出台，料下月新盤成交有明顯增長。
世紀21香港行政總裁吳啟民指，減息威力已在股票市場產生作用，適逢下周十一黃金周，相信對樓市刺激作用更大。香港地產代理商總會主席潘達恒稱，項目距離高鐵西九龍站僅需約4分鐘車程，預計會吸引更多內地買家。