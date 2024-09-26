佐敦高臨聯同六大代理行推全新置業優惠

(左起)吳啟民、徐志華、李子明、畢子鴻、何樂輝、布少明、梁偉明、潘達恒

他續指，項目累積售出163伙。美國聯儲局減息及本地多家大型銀行調低最優惠利率後，相信「供平過租」情況加快湧現，預料投資者亦會將資金重投物業市場，帶動成交。上述優惠内容將由代理行決定，名額共18個，優惠總值逾50萬元。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，項目位於九龍市區核心，屋苑配套完善，料項目呎租多達80元，租金回報可觀。中原地產九龍豪宅高級資深營業董事李子明稱，近日睇樓氣氛高漲，反映市場購買力隨時一觸即發，料後市穩步向上。

利嘉閣地產九龍區董事徐志華指，項目鄰近西九文化區，各項文化娛樂都應有盡有，毗鄰高鐵西九龍站，交通便利。香港置業銷售總監梁偉明表示，市場憧憬新一份施政報告有提振經濟及樓市的政策出台，料下月新盤成交有明顯增長。

世紀21香港行政總裁吳啟民指，減息威力已在股票市場產生作用，適逢下周十一黃金周，相信對樓市刺激作用更大。香港地產代理商總會主席潘達恒稱，項目距離高鐵西九龍站僅需約4分鐘車程，預計會吸引更多內地買家。