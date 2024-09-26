淘寶香港斥10億人幣 推限時優惠完善消費體驗
2024年09月26日 17:55
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淘寶天貓港澳事業部負責人陳子堅
阿里巴巴(09988)旗下電商淘寶香港站為提升本地消費者體驗，投入10億元人民幣下同。淘寶天貓港澳事業部負責人陳子堅表示，相較內地市場，香港的電商佔零售總額仍低，強調有關措舉非追求商品交易總額(GMV)，而是進一步完善消費者體驗，以「做大個餅」，增加電商的滲透率。
淘寶香港站在10月至12月期間，推出限時滿額包郵到港服務，用戶購買帶有「99元包郵」標籤的商品滿額，便能包郵到香港自提點或自提櫃，豁免跨境到香港段的運費，覆蓋逾10億商品。另推出新用戶「紅包」優惠及限期「搶免找數機會」活動。陳氏指，第四季為電商的傳統銷售高峰期，包括11月及12月兩個大型促銷活動，故選擇在10月推出活動，期望能讓用戶在期內「盡情」購物。
淘寶香港站同時加強售後服務，包括推出跨境退貨服務、擴大自提點網絡，增加退貨服務的商品覆及令全港自提點或自提櫃增至800個。
淘寶天貓海外事業部總經理葉劍秋強調，淘寶一直以來非常看重香港市場，是次優惠全是淘寶香港站的投入，體現出對香港市場的重視及信心，預告未來將繼續推出更多本地化措舉，持續提升消費者的購物體驗。
對於淘寶近期暫停香港順豐物流送貨選項，只留菜鳥官方集運或直運。陳子堅「派定心丸」，強調順豐並無下架，現時措施僅屬微調過程，正簡化及合併所有物流體驗，因此包括順豐以內所有自提物流網絡選項快將重現。