陳浩濂與土耳其及泰國財官會面　均有意用港融資

財經事務及庫務局副局長陳浩濂在烏茲別克撤馬爾罕(Samarkand)出席活動期間，與土耳其國庫和財政部副部長Osman ÇELİK及泰國財政部國際經濟政策局局長Rit Syamananda 會面，以加強香港與兩地的合作，雙方均表示有興趣進一步利用香港的金融平台，為其企業及基建項目作融資活動和風險管理。

他又鼓勵土耳其及泰國繼續在經貿和投資方面與香港加強合作，並利用香港為其基建作融資及發債、風險管理，以至發行巨災債券。同時邀請兩地政府派代表到香港出席明年一月舉行的年度盛會「亞洲金融論壇」，讓來自不同國家地區包括「一帶一路」倡議的國家，共同探索更多合作機遇，認為香港與兩國的持續合作，將能帶來龐大機遇。

陳氏指，土耳其作為連接歐亞的樞紐國家，其獨特的地理位置和迅速增長的經濟潛力，使其成為香港在中東和歐亞地區的重要經貿夥伴，雙方的貿易總額在2014年至2023年增長了60%。在周二(24日)，港府已與土耳其共和國政府簽署全面性避免雙重課税協定。

他又指，泰國是東盟第二大經濟體，社會及經濟不斷發展。港府早於2005年已與泰國簽署全面性避免雙重課税協定，近年更攜手合作在金融科技基建方面推進跨境支付。舉例指，香港金管局與泰國中央銀行於2023年12月推出轉數快 x PromptPay跨境二維碼支付互聯，為兩地互訪旅客提供便捷安全的跨境零售支付服務。