新盤低價開賣　元朗一手樓折實呎價跌穿1萬元

再有新界上車盤折實平均呎價跌穿1萬元，約9,278元為全港新盤市場逾8年來最低。位於元朗大旗嶺的全新盤，公布首張價單涉及50伙，八成單位折實售價「2字頭」，發展商直言，計及地價及建築成本後，首批要「見血」。

●元朗尚柏首批折實平均呎價穿1萬

●啟德天璽‧天兩日錄得逾8,500個參觀人次

●太古柴灣新盤命名為海德園

●香港仔黃竹坑站Blue Coast II將舉行內地推介會

●元朗站The YOHO Hub II截收逾4,300票

●跑馬地ONE JARDINE'S LOOKOUT 8日暫收近1,500票

●沙田瓏珀山四房成交價2,596萬元

●元朗雨後預告將減送贈車位優惠

星星地產旗下元朗雨後於周四(26日)更新價單，項目所有三房套房及特色單位，於下周一(30日)起削減送贈車位優惠。發展商指，樓市有轉勢迹象，該盤參觀人次於過去兩星期節節上升，今年已售出138個單位，佔整體伙數超過93%，有見及此，繼上周削減20萬元折扣後，集團下周一起削減上述送車位優惠，變相提價。

●紅磡BAKER CIRCLE‧GREENWICH開放式戶售420萬元

●沙田星凱‧堤岸獲大手客連購兩伙

中洲置業旗下已屆現樓的沙田星凱‧堤岸，周四(26日)獲大手客斥資1,366.9萬元購入兩伙一房戶。該公司營銷策劃總監楊聰永指，上述包括3座45樓F室，實用面積346方呎，成交價686.2萬元，呎價約19,832元。另一伙為3座42樓G室，實用面積347方呎，以680.7萬元售出，呎價19,617元。

●紅磡THE HADDON一房成交價497萬元