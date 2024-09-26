新盤低價開賣 元朗一手樓折實呎價跌穿1萬元
2024年09月26日 22:08
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再有新界上車盤折實平均呎價跌穿1萬元，約9,278元為全港新盤市場逾8年來最低。位於元朗大旗嶺的全新盤，公布首張價單涉及50伙，八成單位折實售價「2字頭」，發展商直言，計及地價及建築成本後，首批要「見血」。
●元朗尚柏首批折實平均呎價穿1萬
麗新發展(00488)旗下元朗尚柏，周四(26日)公布首張價單，提供50伙，折實平均呎價約9,278元，為全港新盤市場逾8年來新低。包括40伙一房單位及10伙兩房單位，實用面積由265至488方呎，折實價介乎242.91萬至460.32萬元，折實呎價由8,614至10,663元。發展商指，以項目地價成本每方呎約4,000元及建築成本約5,000元計，可謂「見血」。
●啟德天璽‧天兩日錄得逾8,500個參觀人次
新鴻基地產(00016)旗下啟德天璽‧天，自公布價單及開放示範單位後，市場反應熱烈，兩日內錄逾8,500個參觀人次。新地代理總經理胡致遠稱，周五起正式收票，將會視乎收票情況，最快下周作首輪銷售。他續指，初步計劃抽出部份位於Peak Tower的高層大單位，以招標形式推售，該批單位實用面積介乎約1200至2,000方呎。
●太古柴灣新盤命名為海德園
太古地產(01972)與中華汽車(00026)持有的柴灣前中華巴士車廠發展項目，周四(26日)正式命名為海德園，並率先公布戶型分布。項目由3座住宅大樓組成，提供850伙。樓盤主打兩房及三房戶，分別479及259伙，兩房實用面積約500至600方呎，三房約750至1,100方呎。項目亦設有42個實用面積約400方呎一房戶，以及38個約1,400方呎四房單位，
●香港仔黃竹坑站Blue Coast II將舉行內地推介會
長實集團(01113)旗下香港仔黃竹坑站港島南岸Blue Coast II，周四(26日)公布將於下周上載樓書，迄今已接獲約3,000個查詢，當中六成是本地客。項目將於內地舉行多場推介會，以吸引更多客源。發展商指，由本周六起至十一長假期，將於深圳及廣州舉行超過10場簡介會，並設有3,000個名額。
●元朗站The YOHO Hub II截收逾4,300票
新鴻基地產(00016)旗下元朗站The YOHO Hub II，新一輪銷售已於周四(26日)晚上8時截票。發展商指，核數仍在進行中，初步估算共收到逾4,300個購樓意向登記，反應熱烈，按本周六(28日)以價單形式發售120伙，錄得超額認購逾34倍。
●跑馬地ONE JARDINE'S LOOKOUT 8日暫收近1,500票
英皇國際(00163)黃泥涌跑馬地ONE JARDINE'S LOOKOUT，將於周六(28日)首度以價單形式發售，項目收票反應理想。集團銷售及市場總監柯穎豪表示，項目至今錄近1,500個認購登記，以當日發售85伙計，超額認購逾16倍，將於周五下午截票。
●沙田瓏珀山四房成交價2,596萬元
新鴻基地產(00016)沙田瓏珀山再錄成交，周四(26日)招標售出Crown Tower的12樓C室，實用面積1,494方呎，四房雙套房間隔，成交價2,596萬港元，呎價約17,376元。項目於4個月已累售78伙，套現超過16億元。
●元朗雨後預告將減送贈車位優惠
星星地產旗下元朗雨後於周四(26日)更新價單，項目所有三房套房及特色單位，於下周一(30日)起削減送贈車位優惠。發展商指，樓市有轉勢迹象，該盤參觀人次於過去兩星期節節上升，今年已售出138個單位，佔整體伙數超過93%，有見及此，繼上周削減20萬元折扣後，集團下周一起削減上述送車位優惠，變相提價。
●紅磡BAKER CIRCLE‧GREENWICH開放式戶售420萬元
恒基地產(00012)旗下的紅磡BAKER CIRCLE‧GREENWICH，今(26日)錄得25樓E室的成交，單位實用面積222方呎，開放式間隔，成交價420.48萬元，呎價約18,941元。
●沙田星凱‧堤岸獲大手客連購兩伙
中洲置業旗下已屆現樓的沙田星凱‧堤岸，周四(26日)獲大手客斥資1,366.9萬元購入兩伙一房戶。該公司營銷策劃總監楊聰永指，上述包括3座45樓F室，實用面積346方呎，成交價686.2萬元，呎價約19,832元。另一伙為3座42樓G室，實用面積347方呎，以680.7萬元售出，呎價19,617元。
●紅磡THE HADDON一房成交價497萬元
恒基地產(00012)發展的紅磡THE HADDON，以497.61萬元售出20樓J室，實用面積262方呎0，一房間隔，呎價約18,993元。