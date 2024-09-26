美孚新邨兩房呎價跌穿1萬　持貨14年帳賺182萬

藍籌屋苑呎價頻頻失守萬元關口，荔枝角美孚新邨兩房單位，成交價620萬元，呎價約9,688元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原林龍南表示，北角富澤軒中高層A室，實用面積約332方呎，兩6房間隔，望樓景，以430萬元沽出，呎價約12,952元，做價較2018年高位時回落約三成，新買家為投資客。

●美聯陳凱廸表示，西半山賓士花園中層B室，實用面積約512方呎，叫價約為780萬元，隨着市況調整，叫價回落，議價後終以600萬元成交，呎價約11,719元。

●利嘉閣盧聖鋒稱，西區寶翠園2座中層G室，實用面積約950方呎，套三房連工人套房間隔，望海景，區內客睇樓後即進行洽購，原業主叫價2,300萬元，終以1,900萬元成交，呎價約20,000元。

－－－－－

九龍區

●美聯張曉盈表示，荔枝角美孚新邨7期荔灣道10號高層C室，實用面積約640方呎，兩房間隔，最終以620萬元承接單位，呎價約9,688元，原業主於2010年7月以438萬元購入，持貨約14年帳面賺約182萬元。

－－－－－－

新界區

●中原陳志明稱，馬鞍山9月暫錄約57宗二手買賣，迎海．駿岸8座高層D室，實用面積約496方呎，兩房連儲物房間隔，望海景，議價後以670萬元沽出，呎價約13,508元，原業主則於2020年以800萬元購入，持貨約4年帳面蝕讓130萬元。

●世紀21奇豐胡佩碧表示，馬鞍山薈朗1座低層A6室，實用面積約283方呎，一房隔，望遠景，放盤6個月，叫價390萬元，獲買家以350萬元承接，減幅約10.3%，呎價約12,367元，原業主於2016年9月購入，約8年帳面虧蝕40萬元，跌價約10%。

●世紀21奇豐黎健峯表示，該行新近錄得馬鞍山觀瀾雅軒成交，單位為5座高層A室，實用面積約586方呎，兩房間隔，望海景，放盤約半年，叫價800萬元，累減42萬元，獲買家以758萬元承接，呎價12,935元，原業主於2021年1月以956萬元連車位購入。

●世紀21奇豐莊振耀指，大圍柏傲莊2B座高層D室，實用面積約483方呎，兩房間隔，望山景，放盤4個月，叫價1,100萬元，終以950萬元沽出，減價150萬元，呎價約19,669元，原業主於2020年10月以1,017萬元購入，持貨約4年帳面虧蝕67萬元，跌價約7%。

●中原黎宗文稱，沙田及大圍暫近60宗二手買賣，沙田帝堡城6座中層G室，實用面積約873方呎，套三房及工人套房間隔，叫價約980萬元，議價後以888萬元易手，呎價約10,172元，原業主於2019年以1,138萬元購入，持貨約5年帳面蝕讓約250萬元，貶值約22%。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田第一城30座高層D室，實用面積約327方呎，兩房間隔，望園景，放盤逾1星期，叫價450萬元，累減22萬元，減幅約4.9%，以428萬元成交，呎價約13,089元。

●中原吳啟業指，大埔康樂園16街單號屋，實用面積約2,121方呎，叫價約3,100萬元，日前議價後以2,970萬元沽出，呎價約14,003元，累減約130萬元，新買家為同區家庭客。

●美聯梁浩文指，屯門居屋兆山苑H座低層9室，實用面積約546方呎，兩房設計，已補價自由市場叫價339萬元，獲區內租客洽購，議價後以325.5萬元承接，呎價約5,961元。

●祥益林家倫表示，水圍居屋天頌苑P座高層1室，實用面積約636方呎，三房間隔，原業主增加議幅，減價16萬元，區外綠表客見屋苑鄰近家人住所，方便日後互相照應，未補價第二市場以372萬元購入自住，呎價約5,849元。

－－－－－－