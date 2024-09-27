東方日報B2：華連環出招　中港股再飆

臨近十一長假，中國救市「送大禮」密集程度愈趨緊湊。周四(26日)早段市傳內地正考慮向大型國有銀行注入高達一萬億元(人民幣‧下同)資本，以提高其支持陷困實體的能力，資金或來自發行特別國債。消息尚未敲定之際，下午中央政治局會議登場，強調要「正視困難，堅定信心」，為增量政策穩經濟目標指明方向，釋出全力提振經濟、救樓市的強烈信號。多重利好消息刺激內銀和內房股昨爆升，多達9隻內房股價錄逾兩成升幅！

中國財政部今年5月開始本年度的超長期特別國債發行，計劃將至11月中旬結束，規模共一萬億元。作為歷來第4批的特別國債，已明確納入中央政府性基金預算，不計入赤字，專用於國家重大戰略實施及重點領域安全能力建設。外媒昨指，內地政府擬直接向大型內銀注資萬億元，以增強其為經濟發展提供更多融資能力，細節仍未確定，且可能有變。但若成真，這將是2008年全球金融危機以來首次中央出手向內銀體系「灌水」。

儘管6大內銀的資本水位遠遠超過要求，但本周人行罕有同時公布降存款準備金率、降存量房貸利息以重振經濟在先，到昨召開的中央政治局會議表明，要促進房地產市場「止跌回穩」，及加大房企「白名單」項目貸款投放力度在後，均顯示急於補充銀行資金的需求。

內地房地產研究機構克而瑞認為，廣州是一線城市中最有可能率先全面開放限購的城市，其次是深圳，京滬全面放寬限購可能性不大，一線城市限貸、限售、普通住宅標準等政策也有望迎來優化調整。該機構又預計，貸款市場報價利率(LPR)最快10月有望下調0.2至0.25厘，從而帶動房貸利率中樞進一步下移。

今次罕有在9月底召開的政治局會議已承認，當前內地經濟運行出現新情況和問題，需客觀冷靜看待經濟形勢，強調會加快推出增量政策，提高政策措施的針對性、有效性，完成全年經濟社會發展目標任務。內地券商華創證券金融團隊指，監管層正視困難，體現當局對經濟問題的重視，且會議內容涉及財政、貨幣、地產、消費等市場關注的問題，回應程度及會議時間均超出預期。

當局在人行表述貨幣政策後，再以增量的財政政策壓軸登場，外界普遍預期未來一段時間，財策力度將全面加大，美銀料後續財政措施於兩至4周內公布，包括刺激消費和投資需求。另為促進第四季消費，上海率先宣布分4輪發放共5億元消費券，當中餐飲及住宿各佔3.6億元及9,000萬元，為2022年8月後再大灑金錢谷消費，或引來更多城市倣效。

中港股市在「組合拳」出台後繼續「起舞」，連升3個交易日！恒生指數周四再飆795點，逼近兩萬點關，創近14個月新高，資金持續流入，大市成交額達3,028億元，為2022年3月17日之後最多，並為港股第8單日最高；內地股民關注的滬綜指剛好收於3,000點心理大關，飆3.61%，滬深兩地股市連續兩日成交超過一萬億元人民幣。

恒指高開173點後，升幅曾收窄至47點，隨後A股發力，最多勁升824點，高見19,954點，最終收報19,924點，為2023年8月1日後收市高位，3日累計揚1,677點或9.19%。國企指數急升321點或4.74%，收報7,086點，連升第10日；科技指數收報4,209點，大升285點或7.26%，錄得21個月以來最大升幅。

A股方面，滬綜指早段低見2,889點後轉升，並以全日高位3,000點作結，連升7日，累飆10.43%；深成指同樣先跌後升，收揚4.44%，報8,916點；創業板指數收報1,714點，升4.42%。

高盛表示，內地近期出台的刺激措施，可見政府關注經濟增長和市場，足以催化一輪政策引發的反彈，認為港股的盈利修正較A股強，建議投資者戰術性投資中資股票、股東回報主題，惟仍提醒在內地房地產問題得以解決之前，市場以「交易型機會」為主。

滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲，對內地和香港股票保持中性觀點，但認為估值偏低的優質行業龍頭提供短期反彈機遇。

美國著名對沖基金經理泰珀被中國救市力度之強震撼，直言「一有調整就再加倉……ETF(交易所買賣基金)、期貨，甚麼都可以。」

收市後，中央金融辦公室夥拍中國證監會擲下另一重要「指導意見」去「推動中長期資金入市」，包括完善相關配套制度，建立商業保險資金、養老金等3年以上長周期考核機制，培育壯大保險資金等耐心資本，打通保險資金長期投資的制度障礙；支持有條件的用人單位開放企業年金個人投資選擇，鼓勵銀行理財和信託資金積極參與資本市場，提升股票等權益類投資規模。

同時，會引導基金公司焦點由規模轉向投資者回報，豐富公募基金可投資的資產類別，建立指數ETF快速審批通道，持續提高股票投資基金的規模和佔比，穩步降低公募基金行業綜合費率，並推動投資公募基金投資顧問試點轉為常規，推動證券、基金、期貨公司增加股票等權益類私募資產管理業務佔比，鼓勵上市公司回購股票和增持等。