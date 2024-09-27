鄧聲興：內地料陸續出台撐市措施

周初中國人民銀行、國家金融監督管理總局及中國證監會聯合公布一系列措施救市，是次「一行一局一會」全力出動救市，主要提出降準(減存款準備金率)、減息、調降存量房貸利率及二套房房貸最低首付比例等，同時提出創設新的貨幣政策工具支持A股市場穩定發展及研究平準基金等。該等措施超出市場預期，或表明政府已認識到當前消除通縮風險及發力支持經濟增長目標的緊迫及重要性，料未來將有更多措施出台。

具體而言，此次宣布降準0.5個百分點，遠超早前市場預期的0.25個百分點，並提出或在年底視乎情況進一步降準0.25至0.5個百分點。同時，將7天期逆回購操作利率下調0.2個百分點至1.5厘，存量房貸利率亦預計平均降幅達0.5個百分點左右，全國層面的二套房貸款最低首付比例由25%下調至15%。內地同時間降準減息，相信有利降低社會融資成本，而內地樓市相關調控，連同救市政策，或可減輕居民利息支出負擔、一定程度緩解內房企資金壓力，有利房地產需求回升。

這一輪政策有望改善居民負債成本及提升消費意願，為內房企及樓市減負並促進行業回暖，對中國宏觀經濟有所提振。內銀讓利幅度加大後，為避免利潤增速持續放緩，此次亦提出計劃將按統籌推進、分期分批的模式，為6家大型商業銀行增強核心一級資本，以為大型銀行「補血」及提供支撐。

股市方面，將會「創設新的貨幣政策工具」以支持A股發展，包括透過首期額度為3,000億元人民幣的「股票回購增持專款債券」，讓銀行向上市公司及主要股東提供貸款，協助回購或增持股票，制訂推動中長期資金入市的指導意見，以及發布促進併購重組等，相信市場有望在政策持續支撐下回暖。

總體而言，相信這一系列措施有助提振市場情緒，對穩定資本市場、支撐經濟發展，以及提振消費和樓市等方面有利，有助實現年度經濟增長目標。不過，面對當前的宏觀經濟及市場環境現狀，如想實現5%的經濟增長目標，或仍需更積極的財政政策及大膽的措施。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興(作者為註冊持牌人士)