施羅德：美國經濟硬着陸風險增　債券前景樂觀

經濟「硬着陸」的風險有所增加，美國聯儲局減息0.5厘反映他們亦持有同樣看法，故再次提高對經濟「硬着陸」的風險預期，但「軟着陸」仍然是最有可能出現的結果。

隨着北半球逐漸邁向秋季，導致經濟「硬着陸」風險上升的因素依然存在，包括環球製造業周期再次惡化，以及美國勞動力市場出現疲弱迹象。

8月時曾提及對環球製造業日益增長的擔憂，此後情況並未改善，領先指標包括ISM製造業採購經理指數(PMI)中的新增訂單數量、歐元區PMI和財新中國服務業PMI均從較為疲弱的水平進一步下跌。在歐洲，汽車業因為周期性和結構性因素的共同影響而變得疲弱，對於這個在宏觀經濟中至關重要的行業，其前景仍然令人擔憂。

同時，儘管目前美國勞動力市場依然相對強勁，但突然出現惡化的風險亦正在增加。各行業的就業增長範圍已經收窄至令人擔憂的水平，私營機構的職位空缺大幅減少，而消費者對勞動力市場的信心亦持續減弱。

從絕對值的角度來看，目前這些指標的水平尚可接受，令人感到欣慰的是，儘管就業增長放緩，但實際的失業人數(如初次申請失業救濟金人數或永久裁員數據)仍保持在較低水平。然而，考慮到美國勞動市場趨勢的不確定性，若等待數據出現實際疲弱才開始行動，可能為時已晚，若進一步惡化，美國勞動力市場步入衰退將難以避免。目前尚未到達那個階段，但距離已經更接近。

早前舉行的Jackson Hole全球央行年會，聯儲局主席鮑威爾顯然對這種推論表示認同，他承認勞動力市場面臨的下行風險正在增加，並且有足夠的政策空間來減少這些風險。他在8月底的經濟展望演講中表示：「目前的政策利率水平為我們提供了充足的空間，以應對任何可能面臨的風險，包括勞動力市場進一步惡化的風險。」

換句話說，當前的貨幣政策利率水平是可以接受的，但進一步的下調則不可接受。聯儲局在最近的會議中已採取了相應的行動來支持這立場。然而，金融市場認為聯儲局將對未來和經濟相關的負面消息作出強烈反應，而對任何正面消息的反應則相對較弱，這意味在中期內，債券市場將迎來自然的利好因素。

目前對經濟「硬着陸」機率上升的評估，亦受金融市場對歐元區經濟前景更悲觀的看法所影響，尤其是在關鍵的汽車業。製造業對歐元區國家來說尤為重要，因此任何環球經濟放緩都會對歐元區經濟生產造成重大影響。此外，與需求和競爭力結構性變化相關的特殊問題仍然存在，並進一步加劇周期性問題。

雖然歐元區服務業表現較好，但仍不足以抵禦來自商品行業的壓力。舉例來說，儘管西班牙在過去12個月內一直是歐元區經濟的亮點，但現時亦開始出現服務業降溫迹象，而當地勞動力市場放緩的迹象亦開始浮現。

儘管過去一個月金融市場出現顯著反彈，但由於經濟「硬着陸」、宏觀風險增加，以及聯儲局對經濟數據發布的反應，對債券前景依然持樂觀態度。儘管長期債券投資的入場時機變得不那麼具吸引力，但仍然致力於在金融市場下滑時，通過延長債券投資的到期時間來獲取收益。

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