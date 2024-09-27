陸秉鈞：內地政府連環拳為市場帶來積極預期

針對近期一系列刺激措施，包括美國聯儲局的貨幣政策調整以及內地降准、降息、降低存量房貸利率等政策，筆者認為這些政策確實為港股市場注入了積極因素。正如大家所見，過去一周，港股市場出現了明顯的反彈，這與全球流動性預期改善以及內地政策支持密不可分。

具體來看，美聯儲的政策調整一定程度上緩解了全球金融市場的緊張情緒，而內地一系列政策則直接利好港股市場。降准、降息有助於降低企業融資成本，提升市場流動性，進而提振投資者信心，降低存量房貸利率則有助於減輕居民負擔，釋放消費潛力，對穩定經濟大盤具有積極意義，這也直接帶動了港股市場屢創今年新高。

關於內地9月24日公布的樓市新政，筆者認為這對港股的內房股將產生積極影響。降低存量房貸利率、統一房貸最低首付比例、延長房地產金融政策文件的期限等措施，都旨在穩定房地產市場，降低房企融資壓力，改善市場預期。特別是降低存量房貸利率，有助於減輕購房者負擔，促進銷售回升，從而改善房企的現金流狀況。此外，支持收購房企存量土地的政策，也有利於化解房企風險，促進市場良性循環。但投資者要留意，內地樓盤庫存量巨大，並非能單靠政策就能輕易改變此結構供需的問題，需待市場對樓市產生真正信心並且消化足夠的庫存，內地樓市才能持續見底回升。

至於港股是否已經牛市重臨？筆耆認為目前判斷為時尚早。雖然近期市場出現了反彈，但仍需觀察後續政策的落地情況以及市場的反應。市場信心恢復需要一個過程，基本面的改善也需要時間。股市走在事實發生的前面，先行一步提前反映這一大利好，但結果是否如同市場樂觀預期般，還需要時間觀察，這為未來股市帶來一定不確定性。

短期內，預計港股市場仍將維持震盪試高的走勢。一方面，刺激政策的利好效應將持續釋放，支撐市場向上；另一方面，未來一段時間公布的一些經濟數據，若然不及預期，將仍可能帶來讓市場帶來下行壓力，讓市場波動。

展望大市，一般恒指在十一長假期前走勢會較弱(但今年除外)，然後假後回來首5日表現較好，短期大市出現大跌的可能性較低。有某些投行猜測將再有財政政策出台，且看10月內地政府是否再下重本了。

富途證券香港首席策略師 陸秉鈞(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)