石醴泉：中企分紅主題處起步階段

在剛過去的上市公司半年業績期，中國互聯網公司業績增長普遍穩健，股價也應聲向上，惟電商領域增長最快的公司拼多多卻不走尋常路。雖然這家公司第二季度財報顯示其營收按年增長達到86%，理應是令投資市場滿意的增速。然而，公司在業績電話會上「大暴雷」 。首先表示，由於競爭加劇，公司的長期盈利能力可能會下降；更重要的是，公司未來幾年不會進行回購或者分紅。

消費行業競爭加劇，已是內地市場人盡皆知的事實，對未來業績給出悲觀展望以降低投資者預期的公司也不少，所以前兩點帶來的衝擊並不算最大。然而，公開明確表示不會回購及分紅，顯然是踩了當前市場的尾巴。尤其是，有報道指這家公司帳上的現金達到380億美元之多，是環球股票市場所有不分紅或回購股票的公司中最多。

企業回購股份漸成潮流

其實，不單是互聯網公司，港股市場今年整體都掀起回購潮。根據Wind數據顯示，截至8月末，已經有223家公司實施回購，較去年同期增加83家，合計回購金額達到1,804億元人民幣，較去年同期增長174%。

從回報來看，有股份回購的公司股價表現往往較好。標普500回購指數追蹤美股市場內回購比例最高的100家公司的表現，在截至2019年底的20年裏，該指數有16年跑贏標普500指數，平均每年跑贏5.5%。

高息股被歸為安全資產

除了股份回購以外，港股和A股分紅的公司數目也創新高。根據中國上市公司協會的統計，截至8月底，A股市場有677家上市公司公布了一季度和半年度現金分紅預案，較去年同期增加近500家，有480家公司近5年首次實施半年度(季度)分紅。科創板亦有80家公司中期分紅，公司數量是去年的5倍。

與積極回購股份的公司類似，慷慨派息的公司股價表現一般較好。追蹤100隻分紅穩定大中型公司的中證紅利指數，2023年跑贏滬深300指數超過10%，今年初以來的跌幅也小於滬深300指數。在當前動盪的市場環境中，中金公司甚至將高股息和黃金、海外債券一起歸為了 「安全資產」 。

雖然中資企業的分紅率總體處於上行趨勢，但是與環球其他市場相比，依然有很大的提升空間。過去5年中資企業的股息支付率(Dividend Payout Ratio)是30%，環球平均是48%，歐洲則高達64%。中國的股息支付率不僅低於環球平均和發達國家，也低於新加坡、馬來西亞、泰國、印尼，以及印度等亞洲其他市場。但事實上，中資企業的資產負債表並不比這些市場差。從資本充裕程度看，中資上市公司(除金融業外)資產負債表坐擁18萬億元人民幣現金，佔市值的23%，有能力提升派息及分紅的空間。

盈利增長提升投資回報

高盛認為，內地市場的高息主題還處於起步階段。在政策、自由現金流、降息等因素催化下，紅利資產受追捧有機會成為一個長期結構性趨勢。

從供給角度看，隨着內地經濟發展進入下一個階段，發展的「質」比「量」更加重要，經濟增速預期也會相應放緩。對於資本市場而言，增長股所需要的估值擴張會更難實現，許多行業產能過剩也令盲目擴張變得更不可取，因此，企業盈利可以用來提升投資者回報。從需求角度看，隨着內地人口進一步高齡化，對穩定、可靠收息股的需求也會愈來愈高，加上政策的支持和市場機制的完善，提升投資者回報這一主題，未來發展空間廣闊。

行健資產管理公司首席分銷總監 石醴泉(作者為註冊持牌人士，以上非投資建議)