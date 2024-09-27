華爾街「撈底王」泰珀：美減息後狂掃中國股票

他又表示，如果中資股回調，更可能將中國股票佔投資的比例上限，由10%或15%，提升至20%或30%。

報道指，根據上月的13F申報文件，中國股票及交易所買賣基金(ETF)佔其基金股票投資組合的26%，且持續削減對美國科技巨頭敞口，包括英偉達(Nvidia)、亞馬遜(Amazon)、微軟(Micorsoft)及Meta。

泰珀並不是唯一對中國股市看漲的投資者。高盛集團旗下大宗經紀業務周二(24日)看到對沖基金買入中國股票，以Laura Wang為首的摩根士丹利策略師則預測滬深300指數近期將再漲10%。

另一方面，泰珀表示，當聯儲局表示將減息時，投資者應該相信當局所言，因為央行必須保持信譽。泰珀認為，他們可能必須再減息兩至三次，每次減息0.25厘，否則就會失去信譽。「他們不會再度啟動0.5厘的調減，而是以0.25厘為基準，連續兩至三次，他們似乎必須這樣做。」