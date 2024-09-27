內地8月規模以上工業企業利潤按年減17.8%

國家總計局公布，今年1至8月，中國全國規模以上工業企業利潤總額46,527.3億元人民幣(下同)，較去年同期增長0.5%。受去年同期高基數等因素影響，8月份規模以上工業企業利潤按年減17.8%，為去年4月以來最大下降幅度。

首8個月，規模以上工業企業中，國營控股企業實現利潤總額15,490.6億元，按年減少1.3% ；股份制企業實現利潤總額34,430.3億元，下降1.3%；外商及港澳台投資企業實現利潤總額11,777億元，下降1.3%；外商及港澳台投資企業實現利潤總額11,777億元，增長6.9% ；私人企業實現利潤總額12,648.3億元，增長2.6%。

國家統計局工業司統計師解讀，受市場有效需求不足及高溫、暴雨、洪澇等天災對部分地區衝擊較大等因素影響，加之8月份當月同期基數較7月份明顯抬高，1至8月份規上工業企業利潤增速有所回落，但仍延續年初以來的成長態勢，以高技術製造業為代表的新動能產業保持較快成長，工業經濟高品質發展持續穩步推進。

統計師續稱，整體看規模以上工業企業利潤延續成長態勢，工業新動能支撐作用彰顯，但國內消費需求依然偏弱，外部環境複雜多變，工業企業效益恢復基礎仍需繼續鞏固。下階段將加速培育壯大新動能，積極擴大國內有效需求，進一步推動大規模設備更新和消費品以舊換新，夯實工業企業效益恢復基礎。