姚浩然：港股再上空間有限　看好呢幾類股份...

人民銀行周五(27日)起，下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，港股上破兩萬關。亨達財富管理董事總經理姚浩然表示，內地組合拳救市，令資金重投股票市場，但對實體經濟幫助幾何則有待觀望。尤其是市場對房地產市場信心仍然薄弱，若然未來數個月發展商銷售數據未見明顯改善，市場或重新關注政策成效。

人行降準0.5個百分點，姚認為此反映內地鼓勵借貸，理論上對內銀股有利。不過，銀行業肩負通過信貸支持實體經濟的重任，在內房債務問題未解決下，銀行壞帳的潛在風險仍在，且業績表現平平，料降準雖然短期可改善板塊氣氛，但對盈利幫助有限，且息率亦未算吸引，板塊值博率一般。相比之下，中資金融股他較看好內險股，料可受惠投資收益增加。