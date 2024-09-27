姚浩然：港股再上空間有限 看好呢幾類股份...
2024年09月27日 11:20
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科技平台股如騰訊可候回吐吸納。
人民銀行周五(27日)起，下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，港股上破兩萬關。亨達財富管理董事總經理姚浩然表示，內地組合拳救市，令資金重投股票市場，但對實體經濟幫助幾何則有待觀望。尤其是市場對房地產市場信心仍然薄弱，若然未來數個月發展商銷售數據未見明顯改善，市場或重新關注政策成效。
他補充，雖然在國策憧憬下，港股短期仍然偏好，但恒指累積升幅已多，且主要由國策受惠板塊如科技平台股、內險、內房及內需股所帶動，升勢未算全面，指數升至現階段再上空間未必太多。他建議可揀個別板塊投放，內險股以及科技平台股如騰訊控股(00700)、阿里巴巴(09988)及美團(03690)，若有回吐，可候低吸納。
人行降準0.5個百分點，姚認為此反映內地鼓勵借貸，理論上對內銀股有利。不過，銀行業肩負通過信貸支持實體經濟的重任，在內房債務問題未解決下，銀行壞帳的潛在風險仍在，且業績表現平平，料降準雖然短期可改善板塊氣氛，但對盈利幫助有限，且息率亦未算吸引，板塊值博率一般。相比之下，中資金融股他較看好內險股，料可受惠投資收益增加。
內地推出7項政策措施，以助牧場渡過難關，又鼓勵有條件的地方通過發放消費券等方式帶動牛奶消費。姚浩然認為消息對蒙牛乳業(02319)等牛奶相關公司有幫助，銷售情況疲弱的情況有望在國策支持下好轉。不過，內地消費市道仍然疲弱，各行業競爭激烈，或會拖低企業毛利。餐飲股包括蒙牛，過往一向享有高估值，在盈利能力減弱下，股價早前亦由高位回落，即使短期在國策憧憬下，股價出現明顯反彈，但業務前景仍有不明朗因素，應提防升勢難持續。