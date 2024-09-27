羅兵咸倡港府從3方面部署　提升香港競爭力及金融實力

施政報告將於下月公布，會計師行羅兵咸表示，香港迫切需要策略性舉措，增強自身的全球競爭力及金融實力，建議從3方面部署，即重建資本市場信心及競爭力、增強招商引才的綜合吸引力及把握數碼經濟發展機遇，合共14項措施。

該行指，香港資本市場作為本港經濟的基石，過去一年面臨嚴峻挑戰，港府應採取果斷的提振措施，積極應對這些挑戰，這對於恢復市場信心、增強香港資本市場的整體競爭力至關重要。

羅兵咸永道香港資本市場服務合夥人黃金錢表示，要振興香港資本市場，必須着力透過針對性措施，提高資本市場的流動性和競爭力，包括為中小企業建立另類融資平台，協助中小企業以較低成本和門檻在市場上融資和交易；延長香港交易所的交易時間，吸引不同時區的投資者參與投資在香港股票交易市場；實施新股通以加強內地與香港新股市場互聯互通；豁免買方印花稅，以降低投資者在香港資本市場的交易成本和鼓勵長期投資；以及實現資產證券化稅收中立。

他又指，擴大投資者基礎將賦能香港在傳統市場以外吸引投資資金，加強與中東和東南亞等地區的聯繫，不僅能增強關係資本，還能吸引新的投資選擇。

增強招商引才方面，羅兵咸永道南部私人客戶及家族企業稅務主管合夥人王曉彥表示，協助重點企業融入香港商業生態將進一步促進有關企業在港落戶生根，同時使本地經濟受益。此外，提供針對地區總部的稅務優惠將進一步吸引跨國企業在香港開設業務；加快實施擬議的公司遷冊制度，以及將簡化的居民身分證明書審批流程適用對象延伸至經遷冊公司，有助吸引尋求有利商業條件的海外公司。

至於推動數碼經濟發展，羅兵咸永道香港公共事務諮詢服務合夥人王君弼認為，透過將CorpID平台與關鍵資料基礎設施整合，以促進無縫的數據交換，進一步加強數碼經濟，並有助促進香港在數據商業化和交易方面，成為值得信賴的數據交易中心。