大摩料滬深300指數短期升10%　高盛：中國股市復甦或終來臨

高盛表示，期待已久的中國股市復甦可能終於到來，如果是這樣，投資者應該想要參與其中；中國市場已開始出現害怕錯失機會(FOMO)的心理，市場共識開始轉變，今輪上漲或不是逆市交易。

內媒引述高盛全球市場部董事總經理Scott Rubner昨日(26日)給客戶的一份報告指，中國股市近日走勢強勁，反映中概股表現的金龍指數在過去4天上升19%，一旦美國大選結束，中國股市應該成為投資者投資計劃的重要組成部分。

Rubner指，美國大選後，重新崛起的市場應該會在11月和12月成為投資者的熱門交易對象，他指的是對年底到期的看漲期權的需求。他又表示，確信這一次對中國來說不同以往。

高盛認為，目前倉位對中國股票非常有利。在中國股市近期升勢開始前，對沖基金對中國股票的投資比例不足7%，是約5年以來最低水平。惟在本周較早時，對沖基金紛紛改變方向，並湧入中國股票市場，在周二(24日)創下自2021年3月以來最大單日淨買入量，並是過去10年以來第二大單日淨買入量。

除了高盛，摩根士丹利也對中國股市前景持樂觀態度。大摩認為，從技術層面看，滬深300指數在短期內可能還有約10%的上漲空間。以Laura Wang為首的該行策略師周四發表報告稱，這一預測基於該行對中國再貸款計劃借款成本(2.25%)與滬深300指數目前股息率(2.46%)的分析。

大摩指，政治局會議及本周早些時候人行與其他監管機構宣布的刺激計劃均非常積極。他們補充，真正令市場驚喜的是市場穩定措施，這些措施可謂前所未有。大摩指，目前最重要的是迅速跟進，明確執行及實施的細節以及時間表。