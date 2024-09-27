美聯：「租金升、樓價跌」背馳擴大　金獅花園供比租平兩成

租金節節上升，反觀樓價持續整固，美聯物業首席分析師劉嘉輝表示，「租金升、樓價跌」背馳情況進一步擴大，配合本港銀行調低按揭息率，各區漸趨湧現「供平過租」的屋苑。其中，大圍金獅花園供樓較租樓更平逾兩成。

他指出，以實際按揭利率3.875厘、以及供款30年及承造七成按揭，以各屋苑8月份的租金水平計算，以上述屋苑為例，該屋苑8月份平均呎租約44.09元，假設屋苑一個約306方呎單位，每月租金約13,492元，相比同月屋苑平均呎價約10,652元，即樓價約326萬元，每月供款約10,729元。以此推算，買家每月供款較月租開支低出約20.5%。

其餘供平過租屋苑還有沙田花園城、同區河畔花園、牛頭角得寶花園、堅尼地城嘉輝花園、馬鞍山薈朗、荃灣中心等，每月供款較租金支出，低出介乎13.2至19.6%。也有不少屋苑供樓較租金支出低約5%至近10%，隨着美國聯儲局踏入減息周期，相信本港亦有望跟減按揭息率，各屋苑供平過租的幅度及數量將會愈來愈多，刺激買家入市。

美聯物業住宅部行政總裁布少明指出，減息後樓市雖未見急速回勇，近期內地突發性推出「組合拳」提振股樓市場，配合本港最新供樓負擔比率創逾8年新低，預期10月一手交投大有機會回勇，料增約1.8倍至逾2,000宗。二手交投則估計輕微上升至3,300宗。樓價方面，一手供應多窒礙樓價表現，但近期股市氣氛趨於活躍，相信有助樓價加速回穩，該行維持全年樓價跌8%的預測。