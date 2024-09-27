二手樓價指數連升兩周　按周再升0.07%

中原城市領先指數CCL最新報137.19點，按周微升約0.07%，CCL連升2周共約0.39%。雖然息口回落，樓市氣氛好轉，但買家入市低價筍盤為主，而且發展商積極減價推售新盤，短期二手樓價仍受壓。相信CCL走勢繼續反覆下調，目標136點水平未變，現時差1.19點或約0.87%。

CCL仍處於逾8年低位，重返2016年9月中時水平，2024年累跌約6.81%。指數較2021年8月191.34點歷史高位跌約28.30%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌約4.08%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報137.73點，按周升約0.30%。CCL(中小型單位)報136.34點，按周升約0.29%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊升2周，分別累升約0.46%及約0.45%，仍在2016年8月底及9月中水平徘徊。CCL(大型單位)報141.37點，按周跌約0.90%，處於2016年9月底低位。

四區樓價二升二跌，走勢反覆。新界西CCL_Mass報128.40點，按周升約1.70%，連跌3周後單周反彈，指數仍在2016年12月中水平徘徊。九龍CCL_Mass報136.19點，按周升約0.41%，連升2周共約0.92%，指數於2016年9月底低位徘徊。新界東CCL_Mass報147.26點，按周跌約0.04%，連跌6周共約3.85%，指數創2016年9月底後新低。港島CCL_Mass報134.18點，按周跌約0.98%，指數處於2016年5月底低位。

以公布日期計，2024年第三季CCL暫跌約3.26%，自2023年第二季起連跌6季，累跌約18.47%。今年第三季CCL Mass跌約3.32%，CCL(中小型單位)跌約3.49%，CCL(大型單位)跌約2.19%。港島跌約4.44%，九龍跌約3.32%，新界東跌約3.62%，新界西跌約1.91%。