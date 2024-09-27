大發地產訂立重組支持協議　向計劃債權人提供3選項

選項1為現金要約，總計劃債權人本金額每100美元可換取5美元現金，惟須根據選項1換取的所有現有債務本金總額不得超過1億美元。

選項2為短期票據，以短期票據形式發行的短期工具，本金額相當於該計劃債權人選擇該總計劃債權人本金額的任何部分或全部，加截至2024年6月30日之前的選項2部分本金的所有應計及未付利息(以年利率為2%計算)。短期票據將由公司發行，年期為5年，並自發行日期起首2年每年按2.5%的年利率計息(其中0.5%以現金支付，而剩餘利息須以實物支付)，而第3至5年每年按3.5%的年利率計息(均以現金支付)，所有利息須每半年支付一次。

選項3為長期票據，以長期票據形式發行的長期工具，本金額相當於該計劃債權人所選擇該總計劃債權人本金額的任何部分或全部，及豁免所有應計利息。長期票據年期將自發行日期起為期7年，並將自發行日期起至其發行第7周年末止期間，按年利率2%計息(其中首4年各年須由公司全權以現金或實物支付，而餘下3年各年須僅以現金支付)，所有利息須每半年支付一次。