金管局：港銀6月底內地貸款不良率微升至2.78%

香港金融管理局發表半年度《貨幣與金融穩定情況半年度報告》，6月底本港銀行體系的特定分類貸款比率比3月底高0.1個百分點至1.89%，比起去年同期高0.39個百分點。

至於令人聯想到內房危機的「中國內地相關貸款的特定分類貸款比率」則為2.78%，按季微升0.01個百分點，按年則升0.37個百分點。

事實上，要留意的是，內地相關貸款的不良率之所以升，原因是貸款餘額繼續收縮。半年報提到，該總額由2023年年底的42,260億元（佔總資產的13.7%），減少4.4%至2024年6月底的40,420億港元（佔總資產的13%）。這也是港銀生息資產提不上去的一大原因。另外，零售銀行的淨息差次季為1.51%，按季跌2點子，按年跌11點子。

另外，港銀的逾期及經重組貸款比率亦由2023年底的1.24%上升至2024年6月底的1.52%。

提及港銀未來的風險，該局首先列出「與美國貨幣政策利率走勢相關的不確定因素」，且定性為「重大」，因為美國已開始減息，但之後利率調整的時間與幅度、其對本港利率的影響，仍然不明朗，或會對銀行管理融資成本構成壓力，從而拖累盈利能力，並呼籲銀行在信貸風險管理方面亦應保持警惕，密切監察公司借款人的財務基礎，尤其是在「較長時間維持高息」的利率環境下可能受到的影響。

另外，儘管在亞洲地區的公司在疫情期間累積的額外流動資金緩衝有助抵禦融資成本上升的影響，但隨着公司的利率覆蓋比率普遍呈現下降趨勢，這些流動資金緩衝亦逐漸消耗。因此，若目前的較高息環境維持，這可能不利於公司借款人的償債能力。

臨近美國總統大選，金管局亦將「地緣經濟碎片化」列為「值得密切監察」的風險，指任何貿易糾紛加劇都可能增加經濟碎片化程度，從而削弱全球增長前景。

儘管不良率上升，金管局表示，資產質素仍然維持在健康水平，加上穩健的資本及流動性，應能提供強大緩衝以抵禦相關風險因素帶來的衝擊。