【優惠一覽】銀債本月底開售　銀行券商豁免多項認購費

第9批銀色債券9月30日起開始接受認購，保底息4厘，每手1萬港元。2025年或之前年滿60歲（即1965年或之前出生）之香港居民可以認購。因應新一批銀債，銀行及券商相繼推出認購優惠。

【銀行】

●華僑銀行

華僑銀行（香港）推出7項銀色債券費用豁免優惠，合資格客戶可於9月30日上午9時至10月14日下午2時透過任何分行申請認購銀色債券，並可享下列7項費用豁免：認購手續費、託管費、代收利息費、提前贖回費、轉入費、到期贖回費、轉出費。

●創興銀行

創興銀行推出銀色債券7項費用豁免優惠，合資格客戶可於認購期內親臨香港分行或透過創興流動理財申請認購。費用豁免項目包括認購手續費（只適用於一手巿場）、託管費、代收利息費、到期贖回費、提前贖回費、債券轉入費、債券轉出費。

●富邦銀行(香港)

富邦銀行(香港)更新認購銀色債券優惠，客戶可享以下費用豁免：認購手續費、新債券申請費、存入費、託管費、代收利息費、到期贖回費、提早贖回費、轉出費(至其他銀行)。

●上海商業銀行

上海商業銀行為客戶提供「銀色債券」「七免」優惠認購服務，豁免項目包括認購手續費、保管費、代收利息費、以債券形式存入之費用、以債券形式轉出之費用、提前贖回費、到期贖回費。全資格人士可透過該行網上銀行或任何一間分行進行認購。

上海商業銀行高級副總裁兼投資產品部主管陳彥希表示，銀色債券保證息率為4厘，持有人亦可選擇隨時提前贖回，靈活性大，加上在減息預期下，回報仍然相對吸引，預計今次市場對認購銀色債券的反應會熱烈。

●大新銀行

大新銀行推出認購銀色債券手續費「7免」優惠。客戶經該行認購銀色債券，可獲下列手續費豁免優惠，包括認購手續費、託管費、代收利息費、到期贖回費、存入費、提早贖回手續費、轉出費。

●工銀亞洲

中國工商銀行（亞洲）就新一批銀色債券，特別推出7大費用豁免（7免）優惠，包括認購手續費、代收利息費、贖回費（到期及提早）、存入費、託管費、轉入費及轉出費。

中國工商銀行（亞洲）零售業務與財富管理部副總經理尹可豐表示，新一批銀色債券保證息率達4厘，較現時一般港元定期利率為高，加上市場預期美國聯儲局將於9月開始減息，意味着過去持續一段時間的高息環境快將結束，銀色債券可協助客戶鎖定利息收入。今批銀債屬適合銀齡族的低風險、息率回報吸引的中長期投資選擇。他估計認購反應理想。

●渣打香港

渣打銀行（香港）將為認購相關債券的客戶提供多項收費豁免，包括手續費、提前贖回、託管服務、代收利息、贖回到期債券。客戶可透過網上銀行及分行遞交認購申請。

渣打香港財富方案業務主管何文俊表示，市場預期美國即將減息，港元定存優惠息率有機會逐步回落，目前是合適時機透過優質債券鎖定較高的收益率。新一批銀色債券保證息率不少於4厘，屬於適合長者風險胃納及帶來穩定回報的投資選項，相信具一定吸引力，並相信今批的認購反應與過往相若。

●滙豐銀行

滙豐表示，與去年一樣，合資格客戶可透過流動理財、網上理財、電話理財及分行遞交銀債認購申請。該行會繼續提供一系列手續費豁免優惠，包括：認購手續費、存入費、託管服務費、代收利息費、提早贖回債券費、到期贖回債券費。

該行預計，數碼平台會繼續成為受銀債投資者歡迎的認購渠道。於2023年，隨着年長客戶日益習慣使用流動理財，經該渠道遞交銀債申請按年上升50%。整體而言，經流動及網上理財認購銀債的客戶佔比近5成。該行為第9批銀色債券的聯席安排行及配售銀行。

●信銀國際

中信銀行(國際)宣布，就最新一批銀色債券推出「七免」優惠，包括豁免認購手續費、債券託管費、轉倉費（轉出及轉入）、利息代收費、提早贖回費及到期贖回費。

【券商】

●大華繼顯

大華繼顯推出申請銀色債券10免優惠，豁免項目包括認購手續費、到期贖回費、提早贖回費、託管費、存倉費、代收股息費、存入費、轉出費、不動戶費以及平台費。

●富途證券

富途證券推出銀色債券9項費用豁免，新客兼享高達1,600元迎新獎賞，可選400元超市禮券。現有客戶每成功邀請一位合資格新客入金，可獲高達600元現金獎賞，不設上限。富途今年透過實體店店內及金鐘辦公室，特設排隊快線，為銀髮投資提供一對一的專人開戶及認購服務，更設交易日24小時在線客服，解答投資者對銀債的疑問。

●耀才證券

耀才證券為新舊客戶提供優先登記認購銀色債券，推出「12項全免」優惠，包括全免利息、按金、認購手續費、存入費、存倉費、平台費、轉倉費、託管費、不動戶費、到期贖回費、提早贖回費、代收股息手續費。

此外，耀才新客開戶更可獲贈20股盈富及10股滙豐，總值高達20,000港元的迎新獎賞，以及可享港股及Ａ股「0 佣」優惠；客戶將股票由其他證券行或銀行轉到耀才，更可享高達10 騰訊及轉倉費全數回贈優惠，最高金額可達20萬元。

●輝立証券

輝立証券為客戶提供全面11免優惠認購銀色債券，包括免收取利息費、 免到期贖回費、免提早贖回費、免托管費、免認購平台費、免不動戶費、融資認購手續費低至0元、按金低至0元、融資息率低至0元、免經紀佣金及免存入費。